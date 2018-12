Alarm: Gasgeruch schnell lokalisiert

HERZOGENAURACH - Irgendetwas roch ziemlich faul: Ein aufmerksamer Bürger hat am Samstagnachmittag in Herzogenaurach die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 alarmiert, weil er in einer Vereinssiedlung einen starken Gasgeruch festgestellt hat.

Wie die Polizei betont, reagierte der Mann völlig richtig, in dem er gleich die 112 wählte. Die Leitstelle Nürnberg alarmierte daraufhin die Feuerwehr Herzogenaurach, die mit Löschfahrzeug und Rüstwagen ausrückten. Die Rettungskräfte stellten nach ihrer Ankunft vor Ort den stark wahrnehmbaren Geruch fest und machten sich auf die Suche nach der Ursache.

Ein frei stehender Propangastank wurde hinter einem Gebäude als Auslöser verdächtigt, dies konnte jedoch anfangs nicht sicher bestätigt werden. Erst nach intensivem Messen mit speziellem Gerät und dem Einsatz von Leckagespray, das durch Luftblasen an der vermeintlichen Austrittsstelle eine Undichtigkeit aufdeckt, konnte die Leckage dann genau lokalisiert werden. An einem Flansch war die Anbindung der Fortleitung defekt und genau hier verflüchtigte sich das Gas.

Die Feuerwehr musste demnach lediglich den Haupthahn des Tanks zuschieben und konnte so das Ausströmen des Gases stoppen. Zum Brandschutz war auch das Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 mit Sonderlöschmitteln hinzugezogen.

