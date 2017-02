Ales Kreuzer erlöst die Alligators im „Clasico“

Mühseliger 3:2-Sieg nach Verlängerung im Spitzenspiel der Verzahnungsrunde gegen den Erzrivalen ECDC Memmingen - vor 21 Minuten

HÖCHSTADT - Als den „Clasico der Bayernliga“ hat man Spiele zwischen den Höchstadt Alligators und dem ECDC Memmingen früher scherzhaft bezeichnet. Weil es zwischen den Rivalen fast immer um den Titel ging. So könnte es auch in dieser Saison sein, aber vorher steht die Verzahnunsrunde an. Im ersten Duell des Wochenendes hat der HEC die Indians am Freitagabend mit 3:2 nach Verlängerung besiegt.

Dreifache Freude: Daniel Jun, der zweifache Torschütze und Torschütze Ales Kreuzer und Jiri Ryzuk feiern den Höchstadter Führungstreffer. © Ralf Rödel



Aischgrund und Allgäu sind zwei Regionen Bayerns, die weit auseinander liegen. Zu weit, als dass man die Eishockey-Partie zwischen Alligators und Indians als Derby bezeichnen könnte. Trotzdem ähnelt die Atmosphäre bei den Duellen meist der eines Lokalvergleichs: Hitzig geht es auf dem Eis her, auf den Rängen bisweilen auch, dort aber vor allem laut. Die Rivalität zwischen Höchstadt und Memmingen ist alt, so alt, dass sich viele schon gar nicht mehr erinnern können, wie sie eigentlich anfing. Es war wohl vor gut 15 Jahren, als diese Vergleiche immer Duelle um die Meisterschaft waren.

Die Rivalität garantiert aber für intensive Spiele und so war es auch gestern Abend. Die Alligators waren in einem engen Spiel überlegen. taten sich gegen die dichte Memminger Defensive jedoch schwer und vergaben zu viele Chancen. Ales Kreuzer sicherte mit seinem Treffer zum 3:2 in der Verlängerung dem HEC jedoch einen Extrapunkt.

Höchstadt lief wie von Spielertrainer Daniel Jun vor der Partie angekündigt nur mit drei Reihen auf. Den nach Selb gewechselten Dan Heilman hat Höchstadt bislang nicht ersetzen können. Bei den Alligators fehlte zudem Markus Babinsky, der im Spiel gegen Pegnitz eine Gehirnerschütterung erlitten hatte und – krankheitsbedingt – auch Lukas Lenk.

Schon im ersten Drittel entwickelte sich die Partie schnell zum offenen Schlagabtausch. Höchstadt war leicht dominant, schnürte Memmingen oft in dessen eigener Hälfte ein. Das erste Tor erzielten allerdings die Gäste, indem sie ihr erstes Powerplay nutzten. Daniel Huhn traf nach knapp fünf Minuten zur etwas überraschenden Führung.

In der 17. Minute glich Höchstadt aus. Kreuzer luchste Anti-Jussi Miettinen im Fallen den Puck ab, gab weiter an André Lenk. Der fuhr hinter das Tor der Indians und passte von dort auf Jun, der die Scheibe an Goalie Vollmer vorbei in den Winkel hämmerte. Und der Spielertrainer der Alligators hatte 19 Sekunden vor Schluss sogar noch die Führung auf dem Schläger: Die Gäste verloren den Puck in der Vorwärtsbewegung, Jun stand plötzlich völlig frei vor Vollmer. Die Nummer 19 des HEC nahm sich Zeit – und hämmerte den Puck an die Latte.

Nur Sekunden nach Wiederbeginn legte der Coach dann seinem Torjäger auf: Kreuzer traf aus der Distanz zur verdienten Führung. Denn das Geschehen spielte sich in diesem Drittel weitgehend vor dem Memminger Tor ab, der HEC spielte aber oft zu hastig und unkoordiniert. Bei den Indians ging offensiv allerdings noch weniger, ergaben sich Konter, wurden sie meist zu hastig zu Ende gespielt. Dass sich beide Teams in der Offensive jeweils neutralisierten, hatte aber auch damit zu tun, dass hier zwei Spitzenteams im Kampf um den Bayernliga-Titel aufeinander trafen. Es war eine ganz andere Begegnung für den HEC als das Scheibenschießen gegen Pegnitz am Wochenende zuvor.

Je länger die Partie dauerte, desto defensiver agierte der HEC. Mit langen Pässen und schnellen Kontern versuchten sie die Gäste zu überspielen. So kreierten die Alligators zwar einige Chancen und schienen die Partie im Griff zu haben. Doch das vorsichtige Spiel rächte sich: Denn während der HEC seine Gelegenheiten nicht nutzte, schlug Memmingen eiskalt zu. Dominik Piskor umrundete in der 48. Minute das HEC-Tor, erwischte Goa-lie Schnierstein in der falschen Ecke und traf zum 2:2. Auch die Verteidiger der Alligators hatten geschlafen.

Das Spiel ging in die Verlängerung. In der Verzahnungsrunde heißt das nach Regeln, die erst am Vortag der Partie geändert wurden, ab sofort: Drei gegen Drei. Nach 100 Sekunden erlöste Kreuzer die Alligators, indem er nach einem Alleingang Vollmer überlistete. Der HEC bleibt in der Verzahnungsrunde damit unbesiegt – und Tabellenführer.Und der „Clasico der Bayernliga" geht schon an diesem Sonntag in die nächste Runde.

ALEXANDER PFAHLER