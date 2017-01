Alleingang von Bastian Grau

HÖCHSTADT - Bastian Grau vom LSC hat die Konkurrenz beim 30. Dreikönigslauf der DJK Kersbach regelrecht stehen gelassen und mit 31:17 Minuten auch eine Glanzzeit hingelegt.

Da waren die Karten schon verteilt: Bastian Grau (links) lag von Beginn an vorne, gefolgt von den Erlangern Felix Lerner und Markus-Kristan Siegler. © Foto: Roland Huber



Bei eisigen Temperaturen fanden immerhin noch 230 Läufer und Läuferinnen den Weg in den Süden Forchheims, um bei strahlendem Sonnenschein in der schneebedeckten, tiefgekühlten Flur ihre Runden zu drehen. Nur 1993 und 2002 hatte man bislang ähnlich tiefwinterliche Bedingungen zu verzeichnen.

Neben den frostigen Temperaturen beeinflusste heuer die Langzeitbaustelle an der ICE-Schnellbahntrasse das Rennen: Zum einen machte die gesperrte Brücke bei Baiersdorf die Anfahrt für die Teilnehmer komplizierter, zum anderen mussten die Streckenlängen im Hobby und Hauptlauf auf fünf beziehungsweise zehn Kilometer verkürzt werden, was vielen der dick und bunt eingepackten Läufer aber heuer durchaus entgegenkam.

Den Hauptlauf, der Punkt 12 Uhr gestartet wurde, dominierte dann der Biengartener Bastian Grau, der derzeit auf Heimaturlaub von seinem Studium in Indiana (USA) ist. Er konnte sich frühzeitig vom Hauptfeld absetzen und legte in fantastischen 31:17 Minuten einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg hin.

Ihm am nächsten kam noch der Erlanger Felix Lerner (33:19). Als Dritter komplettierte der Erlanger Markus-Kristan Siegler in 33:28 das Siegerpodium, der ebenso wie der Viertplatzierte Tim Hermann von den Running 49ers noch unter der 35-Minuten-Marke blieb.

Erfolgreich waren auch die Brehm Titan Runners aus Weisendorf. Firmenchef Oliver Brehm war Gesamtachter und Dritter der M 40 in 36:32 Minuten, Frank Müller wurde Gesamtzehnter und Vierter der M 35 in 36:53 Minuten, Triathlet Swen Sundberg Gesamtelfter und Vierter der M 40 in 37:00 Minuten.

In der Mannschaftswertung dominierte die Farbe Grün das Siegerpodest: Sowohl die Herren- als auch die Damenmannschaft des SC Kemmern konnten die Siegerpokale in den Norden Bambergs entführen.

