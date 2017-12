Alligators-Achse Aab/Petrak ist nicht zu stoppen

Eishockey-Bayernliga: Höchstadter EC geht nach hart erkämpften 7:4-Sieg in Germering als Spitzenreiter ins neue Jahr - vor 9 Stunden

HÖCHSTADT - Mit 10:2 hatten die Alligators am Dienstag den EV Moosburg ans Tabellenende geschossen. Am Freitagabend wartete mit den Wanderers Germering das nächste Kellerkind. Doch diesmal musste der Bayernliga-Spitzenreiter deutlich mehr zittern, ehe der 7:4-Sieg in trockenen Tüchern war.

Der Mann mit dem perfekten Auge: Vitalij Aab (links) glänzte beim 7:4-Sieg der Alligators in Germering mit vier Vorlagen und einem eigenen Treffer. © Foto: Edgar Pfrogner



Der Mann mit dem perfekten Auge: Vitalij Aab (links) glänzte beim 7:4-Sieg der Alligators in Germering mit vier Vorlagen und einem eigenen Treffer. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



"Die Bayernliga ist heuer sehr ausgeglichen, man sieht dass immer wieder vermeintlich schwächere Teams gegen stärkere Mannschaften gewinnen. Höchstadt mag herausstechen, aber auch die anderen Teams können Eishockey spielen!", merkte HEC-Pressesprecherin Caroline Hauke an.

Und natürlich will jeder Verein dem Tabellenführer ein Bein stellen. Der hatte gestern zusätzlich personelle Probleme. Neben dem Dauerverletzten Richard Stütz fehlten Tomas Urban weiterhin verletzt, Leichtgewicht Lukas Lenk hat sich von einem Check am Dienstag noch nicht ganz erholt Thilo Grau stand kurzfristig auch nicht im Kader, und Daniel Jun ist immer noch verletzt und gab "nur" den Trainer.

Doch am Ende manifestierte sich nicht nur in diesem Spiel, sondern am gesamten 23. Spieltag die aktuelle Drei-Klassen-Gesellschaft: Vorneweg das souveräne Trio Höchstadt, Dorfen und Landsberg, das sich erneut keine Blöße gab, dann ein Quintett, das inzwischen so gut wie sicher die Verzahnungsrunde mit der Oberliga erreicht hat – und dahinter die restlichen sechs Mannschaften fast auf Augenhöhe. Der Abstiegskampf dürfte sehr spannend werden.

Die Alligators haben heuer andere Ziele und sie waren auch in Germering absolut eine Klasse für sich – aber nur in der Offensive. In jedem Drittel gelang ein ganz frühes Tor, doch defensiv war man zumindest zwei Drittel lang nachlässig und ließ die Wanderers immer wieder auf Schlagdistanz heran kommen.

Schon nach 43 Sekunden hatte der Favorit durch eine "Standardsituation" vorgelegt. Denn Torschütze Michal Petrak und Vorlagengeber Vitalij Aab haben nach diesem Spiel gemeinsam schon 114 Scorerpunkte auf dem Konto – die meisten auf Vorarbeit des jeweils anderen.

Doch auch wenn im Sturm noch so gezaubert wird: Hinten sind die Alligators anfällig auch (oder gerade) gegen die Hinterbänkler. Nico Rossi glich in der 6. Minute aus, aber fast umgehend stellte der dritte HEC-Torjäger Ales Kreuzer den alten Abstand wieder her. Aber trotz aller Überlegenheit und zahlreicher klarer Chancen liegen die Gäste nach 20 Minuten nur mit 2:1 vorn. Schmeichelhaft für Germering.

Nach dem ersten Seitenwechsel kamen die Minuten des Neuzugangs Jakub Revaj, der innerhalb von acht Minuten einen Doppelschlag hinlegte und dabei jeweils von der perfekten Vorarbeit seiner Sturmpartner Aab und Petrak profitierte. 4:1 klingt nach einer vermeintlich sicheren Führung.

Aber unlängst hatten ähnliche Stände in Geretsried und gegen Pfaffenhofen nicht zum Sieg gereicht – und auch die Wanderers machten es noch einmal spannend: Florian Fischer war zwei Mal zur Stelle; schon stand es nur noch 3:4 aus Sicht der Hausherren. Die Alligators reagierten aber souverän und gingen jetzt wieder vermehrt und mit mehr Nachdruck zum Angriff über, mit Erfolg: Assist-König Vitalij Aab netzte in Höchstadter Überzahl diesmal selbst zum 5:3-Pausenstand ein.

Das hätte noch spannend werden können, Aber erneut nach etwa einer Minute nach dem letzten Seitenwechsel jagte Kreuzer den Puck von der blauen Linie ins Germeringer Gehäuse und verjagte damit fast alle Zweifel. Der HEC gab weiter Gas, Jiri Mikesz erhöhte auf 7:3, das 4:7 durch Fischers dritten Treffer kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.

cah/hp