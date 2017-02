Alligators auch ohne Kapitän auf Kurs zum Gruppensieg

Eishockey: Sikorski hat die Grippe, doch der HEC bezwingt den ESC Dorfen mit 6:2 und hat den Viertelfinaleinzug schon vorzeitig sicher - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Die Alligators sind auf dem besten Weg, Gruppensieger in der Meisterrunde zu werden und damit einem Topgegner aus dem Weg zu gehen. Gegen den ESC Dorfen gab es einen 6:2-Sieg, womit (der Vollständigkeit halber) den Höchstadtern der Viertelfinaleinzug auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen ist. Ernsthafte Zweifel daran hat es eh‘ nicht gegeben.

Hier scheitert HEC-Spielertrainer Daniel Jun noch an Dorfens Goalie Kevin Jaynst, doch der kann nicht alle Höchstadter Schüsse parieren. © Foto: Ralf Rödel



Es war das 40. Punktspiel für den HEC seit Anfang Oktober, und die Strapazen lassen sich nicht immer leugnen. So wurde Kapitän Daniel Sikorski, der am Freitag noch durchgehalten hatte, mit heftigen Grippesymptomen am Samstag sogar sicherheitshalber in die Klinik gebracht, auch André Lenk war noch nicht wieder gesund, und Markus Babinsky kuriert noch seine Gehirnerschütterung aus. Aber die Gäste waren ebenfalls dezimiert: Sie hatten mit Kevin Jaynst nur einen Keeper dabei und dazu nur 14 Feldspieler im Aufgebot.

Das Spiel entwickelt sich wie erwartet: Die Alligators machen Druck, sie wollen früh für klare Verhältnisse sorgen. Doch das gelingt nicht, weil im Abschluss entweder die zündende Idee oder die Präzision fehlt. So bei Tomas Rousek, der allein auf Jaynst zufährt, aber an dessen Fußabwehr scheitert. Auf der Gegenseite pariert Philipp Schnierstein einen ähnlich gefährlichen Schuss von Dorfens Andreas Attenberger.

„Knipser“ Kreuzer zur Stelle

In der 9. Minute dann doch das 1:0 für die Höchstadter, die mit zwei, drei schnellen Pässen die ESC-Abwehr aushebeln – und am Ende steht mit „Knipser“ Ales Kreuzer auch der richtige Mann an der richtigen Stelle. Danach spielt minutenlang nur der HEC, aber die Stürmer scheitern immer wieder vor dem Gehäuse. Auch bei der ersten Überzahl springt nichts heraus. Dorfen ist gerade wieder komplett, da fällt aus dem Nichts der Ausgleich. Schnierstein lässt einen harmlosen Schuss von Patrick Beham durch die Beine passieren. Und Sekunden später ist Drittelpause.

Doch tief sitzt der Schrecken offenbar nicht. Denn der zweite Durchgang beginnt mit einer Eishockey-Delikatesse. Rousek bedient seinen Landsmann Michal Petrak, der tanzt aus dem Stand erst einen Gegenspieler aus, dann tritt er kurz an und jagt die Scheibe in den Winkel. Doch dann ist für einige Zeit Sand im Getriebe, Dorfen wird frecher und hat mehrmals Chancen zum erneuten Ausgleich.

Aber Fortuna ist auf Seiten der Alligators: Gleich mehrere Strafzeiten (allesamt berechtigt) spielen ihnen in die Karten. Bei Fünf gegen Drei hämmert Spielertrainer Daniel Jun so wuchtig aufs Tor, dass sich das Netz richtig wölbt, keine Minute später ist Petrak der Nutznießer einer schnellen Stafette mit der Scheibe. 4:1 gibt den gesamten Spielverlauf schon eher wieder, auch wenn sich die Eispiraten nie verstecken und alles versuchen.

Im Schlussdrittel kommt keine Spannung mehr auf, auch wenn Dorfen in Überzahl beginnen darf. Erst in den letzten Minuten nimmt die Partie noch einmal Fahrt auf, als zunächst Rousek auf 5:1 erhöht und Mark Waldhausen für die Gäste den alten Abstand noch einmal herstellt. Doch die Alligators wollen das letzte Wort haben – und wer sonst außer Ales Kreuzer wäre da prädestiniert? Ein Querpass von Jun öffnet ihm den Weg.

Die Fans feiern jetzt schon, dabei kennen sie die zweite gute Nachricht des Abends noch gar nicht. Verfolger ECDC Memmingen muss trotz 3:0-Führung gegen nur 13 Pegnitzer in die Verlängerung und lässt gegen das Schlusslicht einen Zähler liegen. Der HEC hat nun vier Punkte Vorsprung. Der sollte bei diesem Restprogramm (Heimspiel gegen Schönheide, in Pegnitz) reichen.

HOLGER PETER