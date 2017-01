Alligators brauchen fremde Hilfe

HEC muss zittern und rechnen bis zuletzt - vor 37 Minuten

HÖCHSTADT - Diese Niederlage in Schönheide! Hätten die Alligators am 3. Januar nicht beim abgeschlagenen Schlusslicht EHV Schönheide verloren, wäre man nicht nur weiterhin auf dem ersehnten achten Platz der Eishockey-Oberliga, sondern hätte vor allem sein Schicksal vor den beiden letzten Spieltagen der Hauptrunde selbst in der Hand.

Entscheidet am Ende das Torverhältnis über Wohl und Wehe für Goalie Philipp Schnierstein und seine Alligators in der Oberliga? © Thomas Hahn



Entscheidet am Ende das Torverhältnis über Wohl und Wehe für Goalie Philipp Schnierstein und seine Alligators in der Oberliga? Foto: Thomas Hahn



Denn das hat sich seit dem Wochenende geändert, aktuell hat sich der ERC Sonthofen an den Alligators vorbeigeschoben. Die Allgäuer haben nicht nur zwei Punkte mehr, sondern auch (vor allem nach der Höchstadter 1:9-Schlappe in Deggendorf am Sonntag) das bessere Torverhältnis mit 85:114 zu 76:116 – und das zählt heuer, weil der regional aufgesplittete Modus keinen sauberen direkten Vergleich zulässt. Spielleiter Oliver Seeliger hat eigens die Spielordnung ändern lassen.

Das letzte Wochenende der Hauptrunde hat es nun wahrlich in sich. Der HEC hat der Papierform nach am Freitag die leichteste Aufgabe daheim gegen Schönheide. Verliert er allerdings erneut, muss er wohl alle Hoffnungen auf die Meisterrunde fahren lassen.

Sonthofen erwartet den Tabellenzweiten aus Bad Tölz, der seinerseits noch mit Platz eins liebäugelt. Eigentlich eine klare Sache für die Löwen, doch Sonthofen hat bereits am vergangenen Wochenende mit fünf von sechs möglichen Punkten gegen den besser platzierten EV Landshut überrascht.

Parallel dazu empfängt der EHC Waldkraiburg den EV Lindau. Die Hausherren sind Vorletzter und können Platz acht nicht mehr erreichen und müssen für die Verzahnungsrunde mit der Bayernliga planen.

Gute Chancen, von Platz zehn um zwei Stufen zu klettern, hat hingegen Lindau. Der EVL ist momentan punktgleich mit den Alligators, hat aber das etwas schlechtere Torverhältnis (77:122). Siegt er in Waldkraiburg, kann er am Sonntag auf eigenem Eis im direkten Duell auch noch Sonthofen überflügeln – völlig egal, wie die Bulls am Freitag spielen.

Dem HEC bleibt nichts anderes als seine Hausaufgabe gegen Schönheide zu lösen (am besten mit einem deutlichen Ergebnis) und zu hoffen, dass Lindau und vor allem Sonthofen am Freitag nicht gewinnen.

Dann am Sonntagabend kollektives Höchstadter Daumendrücken, dass Lindau die Oberhand gegen Sonthofen behält. Es darf also gerechnet und gezittert werden – vermutlich bis zuletzt!

Holger Peter