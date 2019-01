Alligators entlassen Trainer Martin Ekrt

Negativserie wird dem Coach des HEC zum Verhängnis — Nachfolger werden Daniel Sikorski und Petr Kasik - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Die Bombe platzte am Montagabend: Zwölf Niederlagen aus 14 Spielen, das war zu viel für die Verantwortlichen des Höchstadter EC. Trainer Martin Ekrt wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Seine engagierten Appelle auf der Bank und in der Kabine verhallten zuletzt ohne Effekt; nun muss HEC-Trainer Martin Ekrt nach einer Misserfolgsserie gehen – trotz eines glänzenden Einstiegs in die Oberliga-Saison. © Foto: Thomas Hahn



Nach souveränem Erreichen des Saisonziels "Verbleib in der Eishockey-Oberliga" habe man sich, so steht es in einer Pressemitteilung, diese Entscheidung nicht leichtgemacht, sich jedoch nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen zu diesem Schritt gezwungen gesehen, "Aufgrund der sportlichen Entwicklung sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir auf der Trainerposition eine Änderung vornehmen müssen. "Leider ist es uns in den letzten Wochen nicht gelungen auf die Erfolgsspur zurückzukehren", so HEC-Präsident Martin Müller.

HEC-Spieler Daniel Sikorski wird zusammen mit Petr Kasik Interimstrainer. F.



Intensive Gespräche mit allen Beteiligten brachten keine Ergebnisse und so entschloss man sich in Abstimmung mit der Mannschaft durch diese Veränderung einen neuen Impuls zu geben und so nach dem Klassenerhalt nun auch den Einzug in die Play-offs anzugehen.

Da auch Co-Trainer Ronny Glaser aus beruflichen Gründen kürzertreten muss, wird ab sofort HEC-Rekordspieler Daniel Sikorski zusammen mit dem hauptamtlichen Nachwuchstrainer Petr Kasik als Interimstrainer fungieren. Beide sind mit dem Team der Alligators vertraut, Kasik stand bereits unter Ekrt-Vorgänger Daniel Jun als Co-Trainer auf der Bank der Alligators.

Beim Höchstadter EC bereitet man sich nun intensiv auf das bevorstehende Wochenende vor. Am Freitag kommt der Tabellenführer Eisbären Regensburg nach Höchstadt und am Sonntag steigt das erste "Sechs-Punkte-Spiel" im Kampf um Platz acht beim direkten Konkurrenten und Verfolger EV Lindau. Zugleich beginnt für die Sportliche Leitung der Alligators die Suche nach einem neuen Trainer für die Saison 2019/20.

cah