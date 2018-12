Alligators patzen gegen das Schlusslicht

Eishockey-Oberliga: Schwacher Höchstadter EC verliert 4:5 nach Verlängerung - vor 35 Minuten

HÖCHSTADT - Vor einer Woche auf eigenem Eis den Oberliga-Spitzenreiter entzaubert, eine Woche später an gleicher Stelle Eishockey-Tristesse gegen das Schlusslicht. Mit 4:5 nach Verlängerung unterlagen die Höchstadt Allligators den Löwen aus Waldkraiburg und ließen dabei alle bisher bekannten Tugenden vermissen.

Am neuen Waldkraiburger eeper Konstantin Kessler bissen sich die Höchstadter Alligators (hier Ondrej Nedved) die Zähne aus. Foto: Foto: Horst Linke



Die Leistungen beim 3:9 in Landshut und nun am Sonntag machen wenig Mut für die "Englischen Weihnachten" mit fünf Spielen innerhalb von zehn Tagen – doch schon am Mittwoch kann sich das Team mit einem Sieg im Frankenderby gegen die Selber Wölfe rehabilitieren.

Trainer Martin Ekrt räumte ein, dass diese Niederlage weh tue, war aber vor allem sauer, dass die Mannschaft seine Vorgaben nicht umgesetzt habe: "Zigmal habe ich gesagt, dass wir gegen die Waldkraiburger Raumdeckung vors Tor fahren müssen, und alle unsere Tore sind auch so gefallen." Abermeistens sei das eben nicht passiert.

Schon das erste Drittel verhieß nichts Gutes für die Höchstadter Fans. Bereits nach 22 Sekunden kassierte der HEC das 0:1 und reagierte darauf fast emotionslos. Als Vitalij Aab 34 Sekunden später per Abstauber der Ausgleich gelang, schien der Schaden gegen die besonders in der Defensive dünn besetzten Löwen schon wieder behoben.

Doch irgendwie wirkte das Team lethargisch, hatte danach zwar das abgeschlagene Schlusslicht optisch weitgehend im Griff, aber die Schussversuche waren eher halbherzig – ideales Aufwärmprogramm für EHC-Goalie Konstantin Kessler, der frisch als Förderlizenzspieler von den Lausitzer Füchsen unter Vertrag genommen wurde. Die Alligators hatten massive Probleme mit dem Puck, die besonders auffällig im ersten Überzahlspiel wurden, als man 1:50 Minuten bis zum ersten Torschuss brauchte.

Jeweils 1111 Euro konnte der HEC dem Hospizverein Höchstadt und dem Verein „Lauf für Kinderherzen“ aus dem Erlös der „Green-Night-Benefizaktion“ übergeben. Foto: Foto: Georg Kaczmarek



Da kam es nicht wirklich überraschend, dass die Gäste gegen die nicht wirklich bissige Höchstadter Abwehr erneut in Führung gingen. Und als Kessler gegen Ales Kreuzer nach einer einer endlich mal gelungenen Kombination glänzend parierte, ging der Außenseiter mit der Führung in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schnürten die Gastgeber die Löwen noch mehr im eigenen Drittel ein, der starke Kessler schien aber kaum zu überwinden. Erst ein Schuss von Ondrej Nedved, den Kreuzer noch entscheidend ablenkte, brachte den ersehnten Ausgleich. Doch plötzlich war Waldkraiburg am Drücker und stürzte den HEC von einer Verlegenheit in die nächste – auch Keeper Nicola Henseleit wirkte nicht sicher. Und zwangsläufig ging das Kellerkind zum dritten Mal an diesem Abend in Front. Robert Chaumont stocherte den Puck über die Linie.

Danach ging es minutenlang ohne klare Szenen hin und her. Kaum Unterbrechungen, aber dennoch kein Spielfluss. Irgendwie fehlte jedes Tempo, nicht einmal für Fouls schien die Energie zu reichen, denn die Alligators kamen bis zur zweiten Pause ohne Strafzeit aus. Immerhin hatte Aab noch eine Großchance, aber insgesamt war das viel zu wenig.

Im Schlussdrittel war den Alligators immerhin mehr Willen anzusehen, auch eine erste Strafzeit kassierte das Team, mit Oberliga-Eishockey hatte das aber nach wie vor wenig zu tun. Als Waldkraiburg auf 4:2 erhöhte, schienen dem HEC die Felle davonzuschwimmen, aber bei einem Schuss von Richard Stütz wirkte Kessler erstmals nicht ganz auf der Höhe: 3:4 und zehn Minuten vor Schluss wieder vieles offen. Zumindest Spannung war jetzt geboten.

Tatsächlich gelang 19 Sekunden der Ausgleich durch Kapitän Martin Vojcak. Die dritte Overtime im dritten Spiel gegen Waldkraiburg war perfekt. Das mit dem dritten Sieg klappte allerdings nicht. Denn in 4:3-Überzahl verlor der HEC den Puck, lief in einen Konter und kassierte einen Penalty, den der Lette Kirils Galoha trocken verwandelte.

