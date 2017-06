Altstadtfest Herzogenaurach: Maß wird 50 Cent teurer

Ansonsten setzt die Stadt beim 42. Vereinsfest auf Bewährtes — Busfahren ist günstig - vor 20 Minuten

HERZOGENAURACH - Viele Herzogenauracher können es kaum erwarten: Am kommenden Wochenende steigt das 42. Altstadtfest. Wer gerne Bier trinkt, muss dieses Jahr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen: Der Preis für die Maß steigt um 50 Cent auf 6,30 Euro. Außerdem greift ein neues Sicherheitskonzept (siehe gelber Kasten).

Dieser Gang durch den Schlosshof kostet in diesem Jahr einen Euro mehr als noch 2016, denn die Maß Bier beim 42. Altstadtfest wird um 50 Cent teurer. Archivfoto: Ralf Rödel



Delfine treffen auf Piranhas, wenn Bürgermeister German Hacker das Altstadtfest am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr eröffnet. Er tut das auf der Bühne der der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG/Delphin 77 vor der Sparkasse, traditionell mit der Parforcebläsergruppe Aurachgrund. Neu dabei ist zu diesem Anlass am Freitag der Piranha Social Club.

"Wir setzen auf sehr viel Bewährtes", sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Renate Schroff. Rund 50 Vereine, lokale Gruppen und die Partnerstädte verwandeln die Innenstadt in eine große Feiermeile voll kulturellem Leben, Leckereien und Brauchtum. Auf fünf Bühnen gibt es Live-Musik aller Genres — von der Schaeffler Bigband bis zu Lickin Stick, Die Nachtschicht oder Wulli and friends. Wer zur Musik eine Maß Bier trinken möchte, zahlt dieses Jahr 6,30 Euro — 50 Cent mehr als im Vorjahr.

Feurige Schmiede

Am Marktplatz präsentiert sich regionales Handwerk: Bernhard Krämer ist unter anderem wieder dabei mit seiner feurigen Schauschmiede, Töpferin Hanna Gabler und Schmuck-Designerin Iris Krauß. Spezialitäten aus Frankreich, Kärnten und Nova Gradiška locken die hungrigen Gäste. Der Partnerschaftsverein Herzogenaurach-Kaya nimmt in diesem Jahr nicht teil.

Das beliebte Kinderprogramm am Samstag und Sonntag im Hof der Musikschule findet bei jedem Wetter statt. Abseits vom Festtrubel bieten hier unter anderem der "Zapperdockel" oder "Hans im Glück" Unterhaltung für die Zwei- bis Sechsjährigen.

Der Fehnturm ist wieder geöffnet und erlaubt einen "Blick von oben" auf das bunte Treiben in den Straßen.

Die Geschäfte in der Innenstadt und auch die Outlets der großen Firmen an der Umgehungsstraße haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Und die Stadt sorgt wieder dafür, dass die Besucher gut zum Altstadtfest hinkommen. Pendlerbusse aus den Ortsteilen fahren regelmäßig bis in die Nacht hinein. Die Fahrt kostet einen Euro. cf

Ein Flyer, der das Programm im Detail beschreibt, liegt in den Geschäften und bei der Stadt aus. Die Informationen sind außerdem online abrufbar unter www.herzogenaurach.de