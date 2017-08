Am Samstag: Kerwalauf Gremsdorf

Für den zweiten Kerwalauf sind nur noch bis Freitag Anmeldungen möglich — Glücksfall für Logistik - vor 1 Stunde

GREMSDORF - Für den zweiten Gremsdorfer Kerwalauf am kommenden Samstag, 2. September, sind nur noch bis Freitag Anmeldungen möglich.

Vor allem bei den Kinder- und Jugendläufen rechnen die Organisatoren des Kerwa-Laufes wieder mit vielen Teilnehmern. Doch auch bei den Erwachsenen könnte die Zahl noch steigen. © Foto: Nikolaus Spörlein



Es ist ein Glück, dass der Lauf zur Kirchweih stattfindet, sagt Hans-Peter Schneider, der Organisator. "So stehen ein Zelt und Verpflegung sowieso immer zur Verfügung." Anders wäre es schwierig geworden, den Kerwalauf zu organisieren. Man hätte mehr Helfer gebraucht, die Logistik wäre aufwändiger gewesen. So greift ein Rädchen ins andere, wenn am Vormittag die Läufer auf die Strecke gehen und am Nachmittag die Kirchweihburschen den Baum aufstellen.

Bislang haben sich etwa 50 Teilnehmer für den Hauptlauf gemeldet, noch sind es weniger als im vergangenen Jahr. Die Konkurrenz am Wochenende ist groß, unter anderem findet der Fränkische-Schweiz-Marathon rund um Forchheim statt. Schneider rechnet aber mit etlichen kurzfristigen Anmeldungen. Offiziell ist das Stichdatum heute (Donnerstag) Abend, allerdings sind vor dem Start Nachmeldungen möglich. Mitlaufen werden etwa der Triathlet Bernd Hagen (Team Arndt) und Sebastian Zwosta (TSV Neuhaus).

