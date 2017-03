An der Schütt: Wer abbiegt, muss stehen bleiben

Zebrastreifen am Polizeikreisel ist fast verschwunden, dennoch haben Fußgänger Vorrang - vor 43 Minuten

HERZOGENAURACH - Erahnen kann man ihn noch. Zwei seiner ehemals sechs dicken weißen Balken sind sogar noch sichtbar. Aber genaugenommen ist der Zebrastreifen an der Einmündung der Schütt in den Polizeikreisel baustellenbedingt verschwunden. Doch was bedeutet das? Wer hat zurzeit Vorrang, Autofahrer oder Fußgänger?

Ein paar Markierungsreste sind noch zu sehen. Aber eindeutig erkennbar ist der Zebrastreifen am Beginn der Straße „An der Schütt“ nicht mehr. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Ein paar Markierungsreste sind noch zu sehen. Aber eindeutig erkennbar ist der Zebrastreifen am Beginn der Straße „An der Schütt“ nicht mehr. Foto: Foto: Athina Tsimplostefanaki



Zebrastreifen haben einen großen Vorteil: Sie schaffen Klarheit. Jeder Auto- oder Motorradfahrer weiß: Hier muss ich stehen bleiben und den Fußgänger über die Straße lassen. Jeder Fußgänger weiß: Hier darf ich die Straße überqueren, selbst wenn Autos kommen.

Doch was, wenn die Zebrastreifen-Klarheit fehlt? Hat dann der Fußgänger automatisch das Nachsehen? Nein, erklärt Thomas Nehr, der bei der Stadt Herzogenaurach für Verkehrsfragen zuständig ist. Nehr verweist auf Paragraph 9, Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung. Dessen Botschaft: Wer abbiegt, muss immer Rücksicht nehmen und gegebenenfalls auch Fußgänger über die Straße lassen. Wer dagegen geradeaus fährt, hat Vorfahrt und muss für Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, nicht halten.

Für einen Kreisverkehr ohne Zebrastreifen bedeutet das: Wer aus dem Kreisel herausfährt, muss für Fußgänger halten. Wer dagegen in den Kreisel hineinfährt, hat gegenüber querenden Fußgängern Vorfahrt, muss aber für Fahrzeuge halten, die sich schon im Kreisel befinden.

Am "Polizeikreisel" mit seinem Baustellen-geschädigten Zebrastreifen ist momentan Folgendes zu beobachten: Die meisten Fußgänger erwarten aus Gewohnheit, dass die Autofahrer stehen bleiben und überqueren die Straße trotz Verkehrs. Und die meisten Autofahrer halten brav – ebenfalls aus Gewohnheit.

Bevor vor einem halben Jahr die Fahrbahn der Straße "An der Schütt" trotz abgetragener Decke für den Verkehr freigegeben wurde, war eine vorübergehende Markierung angebracht worden. "Wir waren nicht sicher, wie lange sie hält", sagt Thomas Nehr, "aber wir haben gehofft, dass es möglichst lange ist". Doch innerhalb eines halben Jahres ist sie nahezu verschwunden. "Wir werden sie wieder erneuern", erklärt Nehr. Schließlich werden sich die Bauarbeiten mit allem Drum und Dran wohl noch etwa ein weiteres halbes Jahr hinziehen.

Solange die Übergangsmarkierung noch nicht aufgefrischt ist, gibt es für Fußgänger einen Tipp, der ohnehin im Straßenverkehr oft weiterhilft: Vor dem Betreten der Straße Blickkontakt suchen und sich so vergewissern, dass der Autofahrer wirklich hält.

gub