Großeinsatz in der Bergstraße: Beim Brand eines Wohnhauses in Höchstadt an der Aisch ist am Donnerstagabend ein 32-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Eine ältere Frau, die im Erdgeschoss wohnt, blieb unverletzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten Ermittlungen übernommen. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf weit über 100.000 Euro beziffert. Es besteht Einsturzgefahr.