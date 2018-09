Anruf aus Tschetschenien: Zairas Familie vor dem Nichts

Früh am Morgen rückte die Polizei in der Goethestraße an: Eine junge Mutter mit drei Kindern wurde abgeholt, um sie in ein Flugzeug nach Moskau zu setzen. „Wir vollziehen nur die Anweisungen der Ausländerbehörde“, so Dienststellenleiter Wilhelm Wölfel. © Uschi Schmidt