Die 41. "Gala on Ice" des ESC Höchstadt lockte am Samstagabend zwischen 800 und 900 Zuschauer in das Eisstadion am Kieferndorfer Weg. Ausgestattet mit Decken, Sitzkissen und dem ein oder anderen warmen Getränk, sicherten sie sich die besten Plätze, bevor sie durch die Eiskunstläufer in die einzigartige Welt von Disneys Arielle und Aladdin entführt wurden. Der erste Teil der Show nahm die Zuschauer mit in die Welt der Arielle (u.a. Anna Deichslberger), im zweiten Teil der Show entführte der junge Aladdin (u.a. Alexander Bode, Alexander Horn) die Zuschauer in die weit entfernte arabische Stadt Agrabah, bevor es am Ende zu einem großen Finale mit allen Eiskunstläufern kam. © Thomas Hahn