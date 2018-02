Es ist jedes Jahr eine Zugnummer: der Weiberfasching in Wachenroth. Heuer zum ersten Mal veranstaltete man einen Rock-Abend mit der Gruppe "Aroma-Therapie" aus Stuttgart in der Ebrachtalhalle, wobei manche Besucherin mit der Musik unzufrieden war. Fetziger Rock entspricht halt nicht dem Geschmack aller Frauen. Während in früheren Jahren zum Start des Weiberfaschings um 19 Uhr die Tanzfläche schon voll war, brauchte es heuer schon einige Anlaufzeit. Wie immer waren Männer nur als Bedienung zugelassen. © Paul Neudörfer