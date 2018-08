Audi manipuliert: Reifen fällt mitten auf der Autobahn ab

RÖTTENBACH - Als ein Röttenbacher mit seinem Audi vor zehn Tagen auf der A 3 unterwegs war, löste sich auf Höhe Erlangen das linke Vorderrad. Wie inzwischen feststeht, war es kein technischer Defekt.

Vielmehr geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter die Radmuttern löste. Bei dem Vorfall, der schon am 19. August war, konnte der 26-Jährige seinen Audi zum Glück am Standstreifen zum Stehen bringen. Sein Wagen wurde aber erheblich beschädigt. Durch das abgelöste Rad wurde noch ein weiteres Auto beschädigt.

Nachdem jetzt ein technischer Defekt ausgeschlossen wird, besteht der Verdacht, dass die Radmuttern von einem Unbekannten gelöst wurden. Der graue Audi stand von Dienstag, 14. August, 18 Uhr bis Sonntag, 19. August, 0.50 Uhr in der Straße Am Hang in Röttenbach. Die Polizei Höchstadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 91 93) 63 94-0.

