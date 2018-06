Auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde am Donnerstagabend nicht von Starkregen verschont. In Adelsdorf standen in der Bahnhofsstraße und in der Jahnstraße mehrere Keller unter Wasser, die Feuerwehr mussten anrücken, um mehrere Keller auszupumpen. Unwetter wüteten am Donnerstag in Franken und der Oberpfalz. Bilder zu weiteren überschwemmten Orten finden Sie hier.