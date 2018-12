Auf der A3: Feuerwehr befreit gelähmten Fahrer

Nach Auffahrunfall: Fahrertür ließ sich nicht mehr öffnen - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ein Verkehrsunfall auf der A 3 war am Freitagabend der Grund für einen langen Stau im Feierabendverkehr.

Die Feuerwehr befreite einen gelähmten Fahrer aus einem verunfallten Auto. © Foto: FFW Heßdorf



Die Feuerwehr befreite einen gelähmten Fahrer aus einem verunfallten Auto. Foto: Foto: FFW Heßdorf



Zu dem Unfall wurden die Freiwillige Feuerwehr Heßdorf sowie deren Kameraden aus Untermembach und Dechsendorf gerufen. In der Alarmierung hieß es, dass kurz vor Höchstadt Ost mehrere Fahrzeuge verunfallt sein sollten. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Feuerwehrler zwei Fahrzeuge auf dem Standstreifen vor. Ein Fahrzeug war offensichtlich auf den Vordermann aufgefahren und an der Front stark beschädigt. Zwei Personen waren noch in den Fahrzeugen, jedoch zum Glück unverletzt.

Das Problem: Die Fahrertür des demolierten Autos ließ sich nicht mehr öffnen, der Fahrer war jedoch ein Mensch mit Behinderung, nämlich ab der Hüfte querschnittsgelähmt.

Durch tatkräftige Mitarbeit des Fahrers gelang es dem Rettungsdienst schließlich, ihn über die Beifahrerseite aus dem Auto zu befreien. Danach konnten sich die ersten Einsatzkräfte auf den Heimweg machen. Nach knapp zwei Stunden konnte auch die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.