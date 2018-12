Sie sind so etwas wie die Kollegen des Christkindes: Mit ihrem Team sorgen Dieter Rippel und Wilhelm Beßler dafür, dass hunderttausende Menschen rechtzeitig einen geschmückten Baum im Wohnzimmer stehen haben. Spätestens ab November sind sie im Dauerstress. Wie funktioniert das?

Kaum ein Experte kennt sich so gut mit Weihnachtsbäumen aus wie Dieter Rippel: Seit rund 30 Jahren leitet er einen der größten Weihnachtsbaum-Betriebe Süddeutschlands. Jedes Jahr verkauft das Unternehmen aus Wachenroth nahe Höchstadt bis zu 150.000 Bäume aus eigenem Anbau in ganz Deutschland. In unserer Bildergalerie verrät Rippel seine Tipps, wie Ihr Weihnachtsbaum besonders lange hält.