Aurach-Sängergruppe: Sandra Haagen ist neue Chorleiterin

Aurach-Sängergruppe wählte bei der Hauptversammlung Manfred Meiers Nachfolgerin - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Nahezu vollzählig trafen sich die Chorvertretungen der Chöre aus dem Aurach- und Seebachgrund zur Jahreshauptversammlung der Aurach-Sängergruppe im Probenraum der Chorvereinigung Frauenaurach; dort wählten die Mitglieder auch ihre neue Chorleiterin.

Die neu gewählte Gruppenchorleiterin Sandra Haagen (3. von links) inmitten der Vorstandschaft der Aurach-Sängergruppe. © Foto: privat



Die neu gewählte Gruppenchorleiterin Sandra Haagen (3. von links) inmitten der Vorstandschaft der Aurach-Sängergruppe. Foto: Foto: privat



Nach den Ausführungen des Schriftführers Peter Lautenbach, der auf ein ausführliches Vorjahresprotokoll verwies, folgte der Bericht der Gruppenvorsitzenden Emilie Meier. In ihrer Rückschau auf 2016 hob sie vor allem das gut gelungene und zahlreich besuchte Gemeinschaftskonzert in St. Otto Herzogenaurach hervor, an dem sechs Mitgliedschöre und als Gastensemble das Streichquartett "Soliton" aus Erlangen beteiligt waren.

Mit Genugtuung stellte Meier fest, dass 48 Personen an der achten Gemeinschafts- und Bildungsfahrt teilgenommen hatten, die in den Harz führte und den Besuch von Weltkultur-Orten wie Wernigerode und Goslar beinhaltete.

Im Jahr 2017 wird es anlässlich des 500. Reformationsjubiläums eine Dreitagesfahrt auf den Spuren des Reformators Martin Luther geben. Dabei werden neben der Lutherstadt Wittenberg auch die Orte Eisleben und Torgau Zielpunkte der Reise sein.

Das 26. Gemeinschaftskonzert der Aurach-Sängergruppe wird am 21. Mai in der Schulturnhalle Niederndorf stattfinden. Unter dem Motto "doddahl fränggisch" werden einschlägige Programmbeiträge der mitwirkenden Chöre sowie der "Fränkischen Tanzgruppe Steigerwald" und des Mundart-Schriftstellers Helmut Haberkamm das Publikum unterhalten. Die Veranstaltung wird unter der künstlerischen Gesamtleitung von Sandra Haagen stehen, die bei der Versammlung zur neuen Gruppenchorleiterin gewählt wurde. Als derzeitige Leiterin des Landfrauenchors und des Ensembles "Ton in Ton" tritt sie nun die Nachfolge von Manfred Meier an, der die musikalischen Geschicke der Sängergruppe über 25 Jahre hinweg gelenkt hatte.

Über die finanzielle Situation der Sängergruppe konnte Kassenführer Rolf Hücking Positives berichten.

nn