Aussprache mit Ex-Chef: Betrunken auf drei Reifen unterwegs

24-Jähriger trat bei Firma gegen Glastür - Wagen stark beschädigt

MÖHRENDORF - Da hatte jemand ein dringendes Mitteilungsbedürfnis: Ein 24-Jähriger aus Fürth fuhr angetrunken mit seinem Auto nach Baiersdorf zu seiner Firma, um dort mit seinem ehemaligen Chef zu reden - nur zu doof: Es war kurz nach Mitternacht und niemand dort. Das hielt ihn jedoch nicht auf.

Der Mann war mit seinem Auto zuvor in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der A73 zur seiner ehemaligen Firma unterwegs. Als er die Ausfahrt Möhrendorf nahm, wollte er an der Einmündung zur Straße nach rechts abbiegen. Jedoch war er zu schnell unterwegs und fuhr geradeaus weiter über eine Verkehrsinsel direkt in die dortige Außenschutzplanke. Machte ihm aber nichts. Er fuhr mit dem demolierten Auto einfach weiter.

In Baiersdorf bei der Firma angekommen, stellte er laut Polizei fest, dass niemand dort war. Aus Wut trat er mehrfach gegen die Glastür des Eingangs - die hielt seinem Ausbruch stand.

Danach setzte er sich wieder in seinen Wagen und fuhr in Richtung Erlangen. Auf Höhe des Recyclinghofs Baiersdorf verlor er dann einen linken Reifen. Hinderte ihn trotzdem nicht an der Weiterfahrt. Mit drei Reifen und einer Felge fuhr er bis nach Möhrendorf. Dort bestellte er sich ein Taxi und ließ sich nach Hause fahren.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand an der Außenschutzplanke ein Schaden von etwa 400 Euro. Warum der junge Mann so dringend seinen ehemaligen Chef sprechen wollte, verriet die Polizei in ihrer Pressemitteilung nicht.

