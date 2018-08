Ausstellung "Fachwerk in Höchstadt" eröffnet

HÖCHSTADT - Höchstadt ist kein Rothenburg und kein Dinkelsbühl. Vom Fachwerk ist im Aischstädtchen vieles längst Kriegen, Katastrophen oder schlicht der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Anderes verbirgt sich unter Putz und Verblendung oder ist überbaut. Aber gar nicht so wenige Zeugen der mittelalterlichen oder frühneuzeitigen Baukunst stehen noch.

Architekt Georg Leyh (links) und Museumsleiter Christian Plätzer mit einem Modell aus ihrer Fachwerk-Ausstellung. © Foto: Karl-Heinz Panzer



Einen Überblick und historischen Abriss verschafft die Ausstellung "Fachwerk in Höchstadt", die am Mittwochabend im Heimatmuseum an der Hauptstraße eröffnet wurde. Der Architekt Georg Leyh und Hausherr Christian Plätzer, ein Historiker, haben die Schau gestaltet.

"Da ist noch so vieles vorhanden, das glaubt man gar nicht", hat Leyh bei seinen Recherchen festgestellt. Als Chefrestaurator des "Töpfla" und des Anbaus am Stadttor, wo gerade ein Weinlokal entsteht, kennt sich der Architekt aus mit der Materie. Mit der Ausstellung wollen die beiden auch Anstöße zur Stadtentwicklung geben.

Christian Plätzer: "Mit jeder Sanierung gewinnt das Stadtbild und wird die Innenstadt belebt." Leyh hat im Städtchen einen Stimmungswandel ausgemacht: "Das alte Zeug muss weg" höre man immer weniger, stattdessen wagen sich nicht wenige an Sanierungen oder gar Rekonstruktionen. Die allermeiste historische Bausubstanz sei in Privatbesitz.

Anhand von altem Kartenmaterial haben die Ausstellungsmacher kenntlich gemacht, wo in Höchstadt Fachwerk steht, stand oder versteckt ist. Bis Oktober gastiert die Ausstellung im Obergeschoss des Heimatmuseums. Während der normalen Öffnungszeiten können Fotos, Modelle, Karten, Urkunden und andere Exponate betrachtet werden.

