Ausweichmanöver mit bösen Folgen

Unfall auf dem Trimm-Dich-Pfad von Höchstadt nach Lonnerstadt - vor 6 Minuten

HÖCHSTADT/LONNERSTADT - Ein schwerer Unfall hat sich auf dem Trimm-Dich-Pfad zwischen Höchstadt und Lonnerstadt ereignet.

Symbolbild Foto: Pixabay



Eine 33-jährige Frau aus Lonnerstadt fuhr mit ihrem Pkw von Höchstadt aus auf diesem Weg in Richtung ihrer Heimatgemeinde. Auf der schmalen Straße kam ihr kurz vor Lonnerstadt ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen, so dass sie ausweichen musste.

Zu einer Kollision kam es nicht, jedoch kam die Fahrerin aufgrund des erforderlichen Ausweichmanövers nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die dortige Böschung. Die Frau erlitt Verletzungen an der Halswirbelsäule und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Höchstadt gebracht und dort stationär aufgenommen.

An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro. Das ihr entgegengekommene Fahrzeug setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Klein-Pkw in oranger bzw. roter Farbe, der zur Unfallzeit am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr in diesem Bereich unterwegs war. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Höchstadt, * (0 91 93) 63 94-0.