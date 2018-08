Autofahrer kommt auf Gegenfahrbahn: Mutter schwer verletzt

LIMBACH - Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Autofahrer auf einer Staatstraße im Landkreis Erlangen-Höchstadt auf die Gegenfahrbahn, wobei er sich selbst und eine Mutter im anderen Fahrzeug schwer verletzte.

Der Autofahrer fuhr gegen 17.10 Uhr auf der Staatstraße von Etzelskirchen kommend in Richtung Limbach. Dabei kam er aus unerklärlichen Gründen auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In diesem Auto saß eine Fahrerin mit einem zweijährigen Kleinkind, das - so die Polizei - vorbildlich im Kindersitz gesichert war.

Der Fahrer kam mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Fürth, die Frau und das Kind mit dem Rettungsdienst nach Erlangen. Während die Mutter und der Unfallverursacher schwere Verletzungen davontrugen, wurde das Kleinkind glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der geschätzte Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Feuerwehren von Höchstadt, Etzelskirchen und Gremsdorf sperrten die Strasse ab, halfen den Rettungsdienst und reinigten die Strasse.

