Autoknacker treiben in Röttenbach ih Unwesen

Autoknacker treiben in Röttenbach ihr Unwesen

RÖTTENBACH - In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in Röttenbach mehrere Autos aufgebrochen.

Autoknacker Foto: dpa



Die bislang unbekannten Täter hatten es in erster Linie auf die Navigationssysteme der Fahrzeuge abgesehen. Insgesamt wurden in Röttenbach nach ersten Erkenntnissen acht Pkw Ziel der Autoknacker.

An den Tatorten in der Klebheimer Straße, der Schulstraße, der Erlanger Straße, dem Schlehenweg, dem Ginsterweg und am Breitäcker verschafften sich die Täter jeweils durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeuginneren. Aus den Autos entwendeten sie insbesondere die in den Fahrzeugen verbauten Navigationssysteme. Jedoch wurden auch zwei Autoradios sowie ein Multifunktionslenkrad zur Beute der Straftäter.

Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeugteile sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens betragen jeweils mehrere Tausend Euro. An den betroffenen Fahrzeugen führten Beamte der Kriminalpolizei Erlangen eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Eigentumskriminalität bei der Erlanger Kriminalpolizei übernommen.

Ein Zusammenhang mit den Aufbruchsserien, die sich in der jüngsten Vergangenheit im mittelfränkischen Raum, vor allem auch in Höchstadt, ereignet haben, wird geprüft.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Bereich der genannten Straßen in Röttenbach aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon (09 11) 21 12-33 33 entgegen. Zeugen werden zudem gebeten, die Polizei im Falle aktueller Wahrnehmungen unverzüglich über den Notruf 110 zu verständigen.

