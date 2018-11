B470: Autos krachten aufeinander

LONNERSTADT - Auf der Sterpersdorfer Kreuzung (B 470) sind am Montagmorgen zwei Autos heftig zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin kam auf der Kreisstraße 18 aus Richtung Unterwinterbach. Zunächst hielt die Seniorin ordnungsgemäß an der Kreuzung an. Als sie losfuhr und nach links auf die B 470 in Fahrtrichtung Höchstadt einbog, kam allerdings von links eine vorfahrtsberechtigte 41-jährige Frau mit ihrem BMW.

Im Kreuzungsbereich krachten dann die beiden Fahrzeuge heftig aufeinander, wobei sich der Wagen der 78-Jährigen mehrmals um die eigene Achse drehte. An beiden Autos entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro.

Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß zum Glück nur leicht verletzt. Ein Abschleppdienst musste die Fahrzeuge bergen und abtransportieren.

