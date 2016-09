„Babu“ jubelt weiter für den HEC

Verteidiger Markus Babinsky bleibt auch in der Eishockey-Oberliga ein Alligator - vor 24 Minuten

HÖCHSTADT - Der „Babu“ bleibt ein Höchstadter: Verteidiger Markus Babinsky wird auch in der Eishockey-Oberliga das Trikot der Alligators tragen. Damit ist die Defensive des HEC für die kommende Saison komplett.

So jubelte Markus „Babu“ Babinsky nach einem gewonnen Finalspiel in der vergangenen Saison gegen den EHC Waldkraiburg – in der Oberliga sollen möglichst viele ähnliche Szenen folgen. © Foto: André De Geare



So jubelte Markus „Babu“ Babinsky nach einem gewonnen Finalspiel in der vergangenen Saison gegen den EHC Waldkraiburg – in der Oberliga sollen möglichst viele ähnliche Szenen folgen. Foto: Foto: André De Geare



Der 1989 geborene Verteidiger mit der Rückennummer 73, der von Fans und Mitspielern nur „Babu“ genannt wird, hat seinen Vertrag bei den Alligators um ein Jahr verlängert. Dabei gehört Babinsky zu jenen Spielern, die seit 2011 am steigenden Erfolg der Alligators wesentlich beteiligt sind.

In der Landesliga wechselte er unter der Saison vom EHC 80 Nürnberg an die Aisch. Damals waren die Vorzeichen noch andere. Die Höchstadter waren nach dem unerwarteten Abstieg gerade im Umbruch, der EHC 80 stieg überraschend zur selben Zeit in die Bayernliga auf.

Was zunächst wie ein Rückschritt für den gebürtigen Nürnberger aussah, entpuppte sich für seine Eishockeykarriere als Glückstreffer. Während sein Heimatverein wieder den Gang in die Landesliga antreten mussten, steigerten sich die Alligators von Jahr zu Jahr – und stehen nun wieder in der dritthöchsten Eishockey-Spielklasse Deutschlands.

Gardemaß von 1,93 Meter

Auch Markus Babinsky hat sich im Lauf der vergangenen Jahre gesteigert. Galt er anfangs als zwar talentiert, aber zu ungestüm, avancierte er vor allem im vergangenen Jahr zu einem der wichtigsten Verteidiger des HEC. Sein Gardemaß von 1,93 Metern Körpergröße bei einem Gewicht von 86 Kilogramm macht es für die gegnerischen Stürmer schwer an ihm vorbeizukommen.

Nach seinem Wandel in der vergangenen Saison strömte er zudem noch Torgefahr aus, da er sowohl im „Slot“ vor dem Tor, als auch von der blauen Linie aus immer wieder wichtige Treffer für seine Farben erzielte. Jetzt sucht der Student seine Chance in der Oberliga.

An der Seite der anderen HEC-Verteidiger Daniel Sikorski, Simon Knaup und Richard Stütz könnte Babinsky nun weiter reifen – schließlich werden die Höchstadter in der Oberliga auf eine stabile Defensive zählen müssen.

Noch offen ist bei den Alligators die Position eines Offensivspielers als Ersatz für den verletzten Tomas Urban, der wohl die komplette Saison ausfällt. Für ihn soll ein Kontingentspieler aus dem Ausland geholt werden.

mste/alep