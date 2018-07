Badespaß in Höchstadt wird teurer

Mehrkosten für Sanierung des Freibads - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Badespaß für 2,6 Millionen Euro: Die Modernisierung des Wellen-Freibads mit Bau eines Eltern-Kind-Areals und Breitrutsche wird teurer als geschätzt. Dabei konnte die Stadt mit einer neuen Ausschreibung für die Rohbauarbeiten sogar noch Kosten sparen. Anders bei der Hauptstraßen-Sanierung. Auch die kostet mehr als gedacht.

Die Sanierung des Höchstadter Freibades wird teurer als gedacht. © Foto: Edgar Pfrogner



Die Sanierung des Höchstadter Freibades wird teurer als gedacht. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



Das Problem sind Altlasten im Boden des Freibadgeländes. "Die haben das Gelände einfach mit Dreck und Müll aufgefüllt und wir müssen es jetzt zahlen", schimpft Josef Beßler (Junge Liste) in der Stadtratssitzung. Es war bereits klar, dass die Roh- und Baumeisterarbeiten deshalb teurer werden, weil der Untergrund gefestigt werden muss, bevor das Nichtschwimmerbecken gebaut werden kann. Bei einer Ausschreibung dafür im April landen die Angebote allerdings bei 1,08 Millionen und damit knapp 60 Prozent über der Schätzung.

Die Verwaltung entschied sich, die Ausschreibung aufzuheben und die Leistungen zu splitten. Damit landete sie am Ende bei einer Summe von rund 815 600 Euro für Abbruch, Erdbau, Rüttelstopfsäulen und Baumeisterarbeiten. Darin enthalten sind knapp 195 000 Euro für die zusätzliche Verfestigung des Untergrunds und vorherigen Erdaushub. Insgesamt verteuern sich die Kosten für die neuen Attraktionen im Freibad auf 2,6 Millionen Euro. Neben dem Zusatzaufwand für den Untergrund ist dies im Beschlussvorschlag begründet mit "konjunkturellen Mehrkosten", also der guten Auftragslage am Bau. Der Stadtrat hat entschieden, die zusätzlichen Kosten in den Haushalt 2019 aufzunehmen.

Außerdem investiert die Stadt knapp 72 000 Euro in eine vernetzte neue Kassenanlage für Hallen-, Freibad und Eishalle, die auch Automaten zur Selbstbedienung beinhaltet.

Für die Sanierung der Höchstadter Hauptstraße liegt jetzt die Schlussrechnung vor. Auch hier fallen Extrakosten an und zwar in Höhe von 135 000 Euro. Insgesamt hat der Auftrag die Stadt knapp 1,3 Millionen Euro gekostet.

Die Verwaltung begründet die Mehrkosten unter anderem mit der zusätzlichen Verkehrssicherung und der notwendigen ständigen Begehbarkeit der Geschäfte. Außerdem habe die Entdeckung eines Bodendenkmals und ein zusätzlich angefordertes Leerrohrsystem den Preis nach oben getrieben. Michael Schwägerl (CSU) merkte im Stadtrat kritisch an, dass viele der genannten Faktoren bereits vor Baubeginn bekannt gewesen seien.

Claudia Freilinger Nordbayerische Nachrichten Herzogenaurach/Höchstadt E-Mail