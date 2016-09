Behindertes Mädchen aus Adelsdorf im Europa-Parlament

Europa-Abgeordneter Arne Gericke lädt das Kind nach Straßburg ein - vor 27 Minuten

ADELSDORF / STRASSBURG - Die Freude ist Nele anzusehen: Lachend und winkend steht die kleine Adelsdorferin mit dem Europaabgeordneten Arne Gericke (Familien-Partei) und ihrer Mutter Simone Schwarz im Plenarsaal des Straßburger Europaparlaments — dort, wo sonst ausschließlich die Abgeordneten selbst Zutritt haben.

Europäische Politik aus Kinderperspektive: Den ganzen Tag war die kleine Nele mit Arne Gericke auf Streifzug durchs Straßburger Europaparlament. © Foto: privat



Möglich gemacht hat das Gericke, „nachdem ich bei Facebook zufällig davon gelesen hatte, wie traurig Nele und ihre Mutter waren, als Kinder und Eltern die Kleine bei einem Besuch im Freibad ausgegrenzt und angestarrt hatten.“

Zwei Stunden später war damals ein Brief an Nele unterwegs nach Adelsdorf: „Nele, Du bist ein ganz besonderer Mensch. Und weil das so ist, lade ich Dich ein, mich in Straßburg zu besuchen, im Plenarsaal — einem Ort, an dem sicher noch keiner Deiner Freunde war. Mittendrin.“ Kürzlich hat die kleine Nele diese Einladung wahrgenommen – und mit ihrem Lachen das Herz des gesamten Parlaments gewonnen .

Begonnen hat alles am 14. Mai 2015: Unter Tränen postet Simone Schwarz, die Mutter der mit einer Behinderung geborenen Nele, im Internet: „Ich war heute mit Nele im Schwimmbad. Ganz oft hat sie anderen Kindern zugewunken, um Hallo zu sagen — so freudig und voller Glück. Nur kam von den Kindern nichts zurück, außer, dass sie Nele angestarrt haben, als wäre sie vom andern Stern . . .“

Eine Nachricht, die binnen Wochen zigtausend Mal geteilt wird. Auch von Freunden des Europaabgeordneten Arne Gericke: „Ich saß spät noch im Brüsseler Büro, hab‘ das gelesen und mir gedacht, da muss man reagieren.“ Kurz darauf war sein Brief an die kleine Nele unterwegs. Denn Gericke selbst ist das Thema nicht unbekannt. Privat ist er siebenfacher Vater — und als Abgeordneter Mitglied der „Disability Intergroup“ im Europaparlament.

Erst wenige Wochen vor dem Facebookpost war er Schirmherr des ersten europaweiten „Down Syndrom-Tages“ und hat mit unterschiedlich farbigen Socken darauf hingewiesen, „wie normal es ist, anders zu sein“.

Nun haben Nele und ihre Familie die Einladung dankend angenommen, während die beiden großen Schwestern Aileen und Julia das Haus in Adelsdorf hüteten. „Es war spannend“, sagt Mutter Simone. „Wir wussten nicht genau, wie Nele auf das Parlament und auf Arne Gericke reagieren würde.“ Am Ende aber hat die Kleine alle überrascht. Schon im Innenhof des Parlaments, wo Gericke die Familie empfing. „Nele hat gewunken, gelacht, vor Freude gekreischt — und das wirklich mittendrin.“ Eine Freude, die auch den Europaabgeordneten mitgerissen hat: „Unglaublich, dieses interessierte Glitzern in ihren Augen, diese Offenheit, als wollte sie das gesamte Parlament umarmen.“ Wenn das auch nicht möglich war, so haben Gericke und Nele auf dem Streifzug durch das Parlamentsgebäude kaum eine Ecke ausgelassen: Das Büro, die Terrasse, eine Limo. Und als Höhepunkt ein Besuch im Plenarsaal.

Normalerweise, so Gericke, hätten hier nur Abgeordnete Zutritt, das Sicherheitspersonal sei entsprechend streng. Für Nele aber gab es eine Ausnahme: „Ich glaube, es war weniger meine Überredungskunst als ihr Lachen“, meinte Gericke und stand wenig später mit Nele und ihrer Mama im riesengroßen Plenarsaal des Europäischen Parlaments. Beim Erinnerungsfoto wurde klar: Nele hat Lust auf „mittendrin“. Gekonnt und selbstbewusst setzte sie sich auf einen der Abgeordnetenplätze. „Wüsst’ ich’s nicht besser, ich würde sagen, sie ist eine gewählte Kollegin“, sagte Gericke schmunzelnd.

Der Abgeordnete und Neles Eltern haben dennoch eine ernste Botschaft: „Inklusion und Teilhabe beginnen im Kopf, im Verhalten. Nur, wer Menschen wie Nele in ihrer Besonderheit annimmt, wer sie akzeptiert, wie sie sind, der hat kapiert, was Nichtdiskriminierung bedeutet.“ Das zu stärken, „dafür will ich weiter arbeiten und noch bessere Gesetze machen, das habe ich Nele versprochen“, So Gericke.

Und bei noch einem Wunsch, einem Traum will Arne Gericke seiner „kleinen Kollegin“ und ihrer Familie helfen: eine Delfintherapie, von der sich die Ärzte große Fortschritte für Neles Entwicklung versprechen. Die aber ist teuer. Der Europaabgeordnete wirbt deshalb mit für Neles Spendenkonto.

dolphin aid e.V. bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, IBAN: DE52300501100020002424; BIC: DUSSEDEDDXXX; Verwendungszweck: Nele Schwarz

