Bei Gluthitze in die Hauptendorfer Ortsmitte

Kerwasburschen richteten den Kerwabaum auf

HAUPTENDORF - Bei Gluthitze mit über 34 Grad Celsius im Schatten stellten die Kerwasburschen ihren Kirchweihbaum in der Ortsmitte von Hauptendorf in die Senkrechte.

Die letzten 100 Meter musste die Kerwafichte getragen und vorsichtig rangiert werden, um den Baum in die Hauptendorfer Ortsmitte zu befördern. © Foto: Andreas Brandl



Nach einem gelungenen Freitagabend ließen es die heiteren Burschen auch der Hitze wegen am Samstagmittag etwas langsamer angehen. Rund 25 Kerwasburschen fuhren am frühen Nachmittag zusammen in den Wald, um die diesjährige Fichte zu holen. „Die kriegen wir jedes Jahr vom Galgenhofer Toni aus dem gleichen Waldstück“, erklärte Herbert Erhard.

Per Hand rangieren

Nach kleiner Verspätung konnte der Baum um kurz nach 16 Uhr in der Ortsmitte begrüßt werden und musste dann die letzten 100 Meter per Hand rangiert werden. Wie jedes Jahr, hatte nicht nur beim Rangieren, sondern auch beim Aufrichten Feuerwehrkommandant Manfred Kreuzer das Kommando. Zudem beteiligten sich nicht nur die Kerwasburschen an dieser Tradition, auch viele Hauptendorfer legten mit Hand an und zeigten, dass sie noch längst nicht zum „alten Eisen“ gehören, sondern vielmehr etwas vom Kirchweih feiern verstehen.

Außerdem erleichterten sich die Kerwasburschen ihre Arbeit durch zwei neue, längere Stangen. „Die alten waren in etwa gleich lang. Das war bis 45 Grad kein Problem, aber dann sind die immer weiter zusammengerutscht und wir haben uns arg geplagt“, so Manfred Kreuzer.

Mit den drei neuen Stangen ging es auch sichtlich schneller und sicherer zu, wobei es zu keinem Moment gefährlich für die Kerwasburschen oder die vielen Hauptendorfer Schaulustigen wurde.

