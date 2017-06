Bei Höchstadt steht die Windrad-Spitze Bayerns

Im Birkachwald entstehen die derzeit höchsten Anlagen des Landes - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Endspurt am Horizont: An gleich drei Standorten am westlichen Rand des Landkreises wachsen neue Windkraftanlagen in den Himmel. Im Waldgebiet Birkach soll die erste von zwei "Mühlen" schon in den nächsten Tagen liefern. Am Pfingstsonntag war die Baustelle für Besucher offen.

Die oberen Stahlsegemente dieses Windrades liegen noch am Boden. © Foto: Karl-Heinz Panzer



Umgeben von hohem Mischwald liegen die Bauteile aufgereiht auf der planierten Fläche. Wie wohl sortierte Komponenten eines Modellbausatzes, die noch zusammengefügt werden müssen. Drei Rotorblätter, die aufmontiert 12 470 Quadratmeter überstreichen. Daneben die oberen Stahlsegmente des Turms, jedes gut 25 Meter lang. Man kann durch sie hindurchsehen wie durch riesige Teleskopröhren. Davor lagert das Maschinenhaus mit dem Generator, der 3,3 Megawatt elektrische Leistung erzeugen kann. Zusammen mit der Nabe, die noch auf einem Metallgestell aufgebockt ist, wird er 149 Meter hoch über dem nahen Trimm-dich Pfad seine Arbeit aufnehmen (Lonnerstadter Anlagen: 141 Meter). Die beiden unteren Turmsegmente an der nordwestlich gelegenen Anlage stehen bereits. Rund 55 Meter sind sie hoch, sagt Erich Wust bei der Besichtigung. Er ist Chef von Wust Wind & Sonne, die die "Bürgerwindenergie Birkach" bauen lässt und später den Betrieb führen wird.

Die beiden unteren Segmente sind jeweils aus drei Schalen zusammengesetzt, die erst vor Ort verschraubt wurden. Mit ihrem Durchmesser von sechs Metern am Fuß hätten sie durch keine Straßenbrücke gepasst, so der Markt Erlbacher. Überhaupt: Die beiden Anlagen im Wald zwischen Höchstadt und Weingartsgreuth sind laut Wust die höchsten und die leitungsstärksten, die bislang in Bayern gebaut wurden. Gleichzeitig wohl auch die bis auf weiteres letzten in unserer Region, glaubt der westmittelfränkische Windkraftpionier. "Wir haben nichts mehr in der Pipeline", sagte er im Gespräch mit den NN. Die im aktuellen Regionalplan ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsflächen seien weitgehend ausgeschöpft und "ein gewisser Sättigungsgrad ist erreicht".

Ganz in der Nähe des Lonnerstadter Windparks entstehen die Birkacher Windräder. Bei dem im Hintergrund steht die Montage der Rotoren kurz bevor. © Foto: Karl-Heinz Panzer



Insgesamt sieben neue Anlagen werden jetzt in Kürze noch links und rechts der Aisch ans Netz gehen. Zwei davon nahe bei Rezelsdorf, schon auf dem Gebiet der Gemeinde Dachsbach. Drei weitere nördlich von Vestenbergsgreuth, auf dem gleichen Höhenzug wie die beiden Birkachanlagen gelegen. Von letzteren geht eine bereits in den nächsten Tagen in Betrieb. Am östlichen Turm fehlen nur noch die Rotorblätter.

Weil die Netzinfrastruktur des nahen Lonnerstadter Windparks genutzt wird, können Wust und Co. hier zweigleisig fahren. Während an "ERH 9", so die von den Behörden zugewiesene Benennung, noch geschraubt wird, kann die nahe "ERH 10" bereits einspeisen. Geht alles nach Plan, ist der rund 30-köpfige Bautrupp Ende Juni wieder abgezogen und beide Anlagen sind am Netz. Das wäre zwei Monate früher als geplant. Was laut Wust auch der finanzierenden Genossenschaftsbank zu verdanken ist, die sich sehr kooperativ und flexibel gezeigt habe. Die Investoren vertrauen auf Prognosen, wonach im Schnitt jährlich 11,7 Millionen Kilowattstunden ins Stromnetz fließen werden. Im März wurde mit den Erdarbeiten begonnen, ab Mitte Mai wurden die ersten Teile über die Raststätte Steigerwald kommend angeliefert und der Kran aufgestellt.

"Es hat alles geklappt wie am Schnürchen", freut sich Wust. Für die Erschließung konnte größtenteils auf die bereits beim Lonnerstadter Windpark genutzten Wege zurückgegriffen werden, die ebenfalls unter seiner Regie entstanden sind. Knapp 10 Millionen Euro sind in das Projekt investiert, das ursprünglich auf Wachenrother Territorium geplant und nach dem Stopp durch einen Bürgerentscheid in den Staatswald verlegt worden war. Ein Viertel der Summe bringen einheimische Investoren und Anleger als Kommanditeinlagen ein. Nach Angaben von Wust war die Nachfrage nach Kapitalbeteiligungen doppelt so groß als das Angebot.

khp