Beim ersten HerzoRun bleibt alles anders

Beim Lauf der Turnerschaft trifft Altes auf Neues, auch bei den Athleten - vor 13 Minuten

HERZOGENAURACH - In seiner 50. Auflage hatte der Aurachtallauf mit HerzoRun einen neuen Namen, sonst blieb vieles beim Alten. Im Vergleich zur ersten Auflage im Jahr 1968 hat sich aber doch einiges verändert.

Den Bambinis fuhr Organisator Gerd Ankermann beim Start mit dem Roller voraus.



Am Anfang sind sie noch marschiert. Sie müssen geschwitzt haben in ihren Uniformen, als sie am 11. August 1968 die 12,5 Kilometer vom Sportplatz am Dohnwald aus und wieder zurück entlang stiefelten. Als die Turnerschaft Herzogenaurach zum ersten Mal einen Aurachtallauf ausrichtete, hatten auch Bundeswehr und Feuerwehr Abordnungen geschickt. Die liefen in Dienstkleidung in der "allgemeinen Marschklasse" mit, wie man es damals nannte, wenn tausend Menschen miteinander laufen gehen. Daneben gab es ein "Volksgehen" und die Hauptattraktion, den "Volkslauf".

Heute, wo die Gesellschaft etwas weniger militaristisch geworden ist, gibt es keine "Allgemeine Marschklasse" mehr und auch von Volksläufen spricht man eher selten. Und auch den Aurachtallauf gibt es seit diesem Jahr bekanntlich nicht mehr, die 50. Auflage hieß HerzoRun.

Adam Hildel, Ehrenvorsitzender der Turnerschaft und Organisator des allerersten Herzogenauracher Laufes, kann damit ganz gut leben. "Das ist halt modern", sagt er: "Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit." Was geblieben ist, ist, dass einfach nur Laufen allein nicht ausreicht. Beim HerzoRun gibt es neben den Bambini- und Jugendläufen weiter das Nordic Walking über 7,5 Kilometer – und in diesem Jahr als besondere Attraktion die Mittelfränkischen Meisterschaften über zehn Kilometer Laufen. Die Titel sicherten sich bei den Männern Markus-Kristan Siegler (LG Erlangen) in 35:23 Minuten, bei den Frauen Julia Hiller vom LAC Quelle Fürth in 38:35 Minuten. Hiller hatte auch den eigentlichen Hauptlauf gewonnen, während Siegler dort Jürgen Wittmann vom LAC (34:37 Minuten) und dem vereinslosen Julian Kern (34:55 Minuten) den Vortritt lassen musste. Weil beide aber nicht für die Bezirksmeisterschaften gemeldet waren, ging der Titel an den Erlanger.

Riesiger Andrang

Der jüngste und der älteste Läufer der Turnerschaft: Philipp Köberlein und Ernst Dittrich.



Die Konkurrenz unter den Laufveranstaltungen ist größer geworden, immer wieder kommen neue dazu. Als Adam Hildel vor 49 Jahren die Idee kam, auch in Herzogenaurach einen Volkslauf zu veranstalten, gab es im damaligenLandkreis Höchstadt keine anderen. Auch deshalb war der Andrang damals so groß, es kamen, schrieben seinerzeit die Lokalzeitungen, an die 1500 Teilnehmer. In diesem Jahr überquerten beim HerzoRun noch 360 Läuferinnen und Läufer die Ziellinie. Läge der Termin nicht in den Sommerferien wären es wohl 100 mehr, glaubt Gerd Ankermann. Aber an die 1500 wird man wohl nicht mehr herankommen, dazu gibt es zu viele Veranstaltungen, dazu ist vielleicht auch die Gesellschaft zu überaltert.

Kurz vor dem Ziel gab es – wie hier bei den Frauen im Hauptlauf – teilweise noch einmal enge Sprintduelle.



Wobei man natürlich auch als Rentner noch die Laufschuhe schnüren kann. Ernst Dittrich, Archivar der Turnerschaft und einer der ersten Mitglieder der 1968 gegründeten TS-Laufabteilung, hat das mit 73 Jahren auch noch einmal getan, zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums. Im ärmellosen weiß-roten Originaltrikot aus den Siebzigern und mit der Startnummer 50, lief er den Zehn-Kilometer-Lauf mit. Er brauchte dafür etwas weniger als eine Stunde (59:31 Minuten) und war zufrieden, ganz unabhängig vom Ergebnis: "Das Glücksgefühl ist mir beim Laufen wichtiger als eine gute Zeit."

Zufrieden war auch der jüngste Athlet der Turnerschaft und jüngster Teilnehmer des Hobbylaufes, Philipp Köberlein. Der zehn Jahre alte Nachwuchsläufer kam unter 31 Erwachsenen über die fünf Kilometer in 22:17 Minuten auf einen stolzen siebten Platz. Erst vor einem Jahr ist er vom LSC Höchstadt zur TS gewechselt – im Anschluss an den HerzoRun. In der Trainingsgruppe von Karsten Minde ist er jetzt mit Abstand der Jüngste, aber er ist zufrieden: "Man kann da viel lernen."

Mit seiner Begeisterung für das Laufen hat er sogar seinen Vater angesteckt, der vorher – nach eigener Aussage – 40 Jahre keinen Sport gemacht hatte. Nun ist er in diesem Jahr seinen ersten Halbmarathon gelaufen.

Quer durchs Telefonbuch

Im nächsten Jahr, wenn der Termin nicht mehr in die Schulferien fällt, werden wohl noch mehr junge Teilnehmer kommen. Obwohl es mit zehn Jahren fast noch zu früh ist, sich auf das Laufen zu konzentrieren. Karsten Minde, der Trainer, übt deshalb vor allem zum Aufwärmen spielerisch Koordination und Beweglichkeit mit seinem jungen Schützling Köberlein.

Gerd Ankermann wird wieder kräftig die Werbetrommel rühren, in diesem Jahr hat er erstmals Facebook-Werbung ausprobiert, um die Läufer nach Herzogenaurach zu locken. Das ist ein anderer Weg, als ihn vor 49 Jahren Adam Hildel gegangen ist. Der lief, nachdem sich die Idee eines Volkslaufes in seinem Kopf festgesetzt hatte, in eine Telefonzelle, durchstöberte das Telefonbuch nach Sportgeschäften und schickte jedem ein Plakat und zehn Flyer zu. Am Ende wurde aus der Idee eine Geschichte, die nun schon zum 50. Mal fortgeschrieben wurde – auch wenn sie ab jetzt unter einer anderen Überschrift erzählt wird.

ALEXANDER PFAEHLER (Text) UND EDGAR PFROGNER (Fotos)