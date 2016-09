Beim medwork-Triathlon ist auch der Letzte ein Sieger

Schlusslicht kommt 2:44 Stunden später als der Erste ins Ziel — Über 150 Helfer lassen die fünfte Auflage wieder zum Erfolg werden - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Der fünfte medwork-Triathlon ist schon wieder Geschichte – und rund 600 Sportler dürfen sich als Sieger fühlen. Denn bei diesen Temperaturen verlangten sowohl die Kurzdistanz als auch das Jedermannrennen den Sportlern alles ab.

So viel Zeit muss sein: Dieser Starter winkt in der Wechselzone noch seinen Fans zu. © Foto: Athina Tsimplostefanaki

So viel Zeit muss sein: Dieser Starter winkt in der Wechselzone noch seinen Fans zu.

Das galt für die Gesamtsieger Henning Frey und Clara-Maria Bader ebenso wie für den Letzten der Kurzdistanz, der nach 4:44:33 Stunden die Ziellinie überquerte – also fast zwei Stunden und 45 Minuten später als Frey. Eine großartige Leistung boten auch die über 150 Helfer, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Kurzdistanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen), 135 Finisher, 114 männlich, 21 weiblich, Männer: 1. Henning Frey (Audi Zentrum Graf Fürth) 2:00:03 Stunden (1. M30), 2. Bernd Hagen (Team Arndt) 2:00:20 (1. M40), 3. Sebastian Bleisteiner (Team Memmert) 2:01:01, 4. Matthias Türk (TDM Bamberg) 2:01:25 (1. M20), 5. Felix Hentschel (Tricamp) 2:02:13 (1. M 25), 6. Julian Müller (SV Würzburg) 2:06:27, 7. Benjamin Niedermeier (Team Thr33ky) 2:08:53, 8. Michael Stirnweiß (SSV Forchheim) 2:08:55, 9. Florian Staudt (SV Würzburg5) 2:10:46, 10. Gerhard Dobmeier (SC Ostheim/Rhön) 2:12:41 (1. M50), 13. Bernd Sauter (Puma Tricats) 2:17:52 (1. M55), 20. Fabian Taubald (TG 48 Schweinfurt/SISU-Training) 2:23:56 (1. M35), 35. Martin Dornheim (Baiersdorf) 2:31:06 (1. M45), 38. Wilfried Zerrahn (TV 48 Erlangen) 2:31:17 (1. M60), 89. Roland Gebert (ASV Cham) 2:52:56 (1. M70),

Bilderstrecke zum Thema

Beim Medwork Triathlon in Höchstadt gingen rund 600 Männer und Frauen verschiedenen Alters an den Start, um sich in den Disziplinen Laufen, Schwimmen und Radfahren zu messen. Neben zahlreichen Profis schwitzten auch ambitionierte Hobby- und Freizeitsportler auf der Strecke.