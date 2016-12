Beim Thema Pflege ist jeder in der Verantwortung

HÖCHSTADT - Am 1. Januar 2017 tritt das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft. Es definiert die Einstufung von Pflegebedürftigkeit neu. Statt bisher vier Pflegestufen (0 bis 3) wird es künftig fünf Pflegegrade (1 bis 5) geben. Im Pflegealltag wird sich dadurch einiges ändern. Die NN sprachen darüber mit Rosi Schmitt, Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige des ASB Höchstadt, und mit Johanna Auerbeck, Leiterin des Höchstadter Vitanas Senioren Centrums St. Anna.

Wer pflegebedürftig wird, benötigt im Alltag Unterstützung. Das neue Gesetz will vor allem die Pflege im häuslichen Umfeld stärken. Foto: dpa



Für Rosi Schmitt, die als Fachberaterin beim ASB Höchstadt Pflegende Angehörige berät, ist die Gesetzesreform „im Ganzen gut gelungen“. Denn das Pflegestärkungsgesetz II berücksichtigt mit seiner neuen Einteilung erstmals die eingeschränkte Alltagskompetenz, das heißt die Fähigkeit, allein zurechtzukommen. Davon profitieren vor allem Menschen, die körperlich kaum, geistig oder seelisch aber stärker eingeschränkt sind, etwa Patienten mit einer Demenzerkrankung. Für Schmitt einer der großen Pluspunkte der Reform: „Der ambulante Bereich wird weiter gestärkt.“

Rosi Schmitt steht als Fachberaterin beim ASB Höchstadt pflegenden Angehörigen zur Seite. Foto: Silvia Schulte



Genau das wünschen sich viele Menschen im Alter: Sie wollen so lange wie möglich zuhause leben und bei nachlassenden Fähigkeiten entsprechende Unterstützung erhalten. Schon jetzt gibt es dafür etliche Angebote. Die Möglichkeiten dafür zeigt Rosi Schmitt den Betroffenen oder deren Angehörigen in der Fachstelle auf. Das beginnt bei ehrenamtlichen Wohnberatern, die Tipps geben, wie das persönliche Umfeld barrierefrei gestaltet werden kann, und reicht über Behandlungspflege bis zu Entlastungsangeboten wie Tagespflegeeinrichtungen und Betreuungsgruppen.

Gerade Letzteres ist Rosi Schmitt wichtig. Denn wer einen Angehörigen pflegt, muss oft Tag und Nacht für ihn da sein. Die eigenen sozialen Kontakte, die eigene Gesundheit bleiben dabei nicht selten auf der Strecke. Mit niederschwelligen Angeboten sollen sich die pflegenden Angehörigen zumindest gelegentlich kurze Auszeiten von ihrer belastenden Aufgabe nehmen können.

Dafür bildet die Fachstelle des ASB regelmäßig ehrenamtliche Helfer aus. Diese springen stundenweise ein, wenn der pflegende Angehörige beispielsweise einen Arztbesuch wahrnehmen muss, und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Um das nicht aus eigener Tasche zahlen zu müssen, stehen pflegenden Angehörigen Finanzmittel zur Verfügung. „Doch gerade diese so wichtigen Entlastungsleistungen werden mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz gekürzt“, kritisiert Rosi Schmitt.

Gab es bisher für einen Patienten mit Pflegestufe 0 und eingeschränkter Alltagskompetenz eine Betreuungsleistung in Höhe von 208 Euro, mit der zum Beispiel Tagesaufenthalte in Demenz-Betreuungsgruppen oder Hausbesuche der ehrenamtlichen Helfer gezahlt werden konnten, gibt es künftig für alle Pflegebedürftigen nur noch einen einheitlichen Entlastungsbetrag von 125 Euro, unabhängig vom Pflegegrad und der Alltagskompetenz. „Das ist ein deutlicher Rückschritt“, bedauert Schmitt. Besser gestellt werden pflegende Angehörige dagegen bei der eigenen Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Die neue Definition der Pflegebedürftigkeit bringt auch ein geändertes Begutachtungsverfahren mit sich. „Dabei zählt nicht mehr die Minutenpflege“, begrüßt Schmitt das Konzept. Vorteile bringt die Begutachtung für Patienten, deren Alltagskompetenz eingeschränkt ist — etwa bei einer Demenz. Sie werden nun mindestens in den Pflegegrad 2 eingestuft und erhalten dadurch mehr Geld, um Sachleistungen wie Pflegedienste in Anspruch nehmen zu können. Die Einschränkung der Mobilität wird dagegen künftig nur noch mit zehn Prozentpunkten gewichtet — erst ab einem Punktwert von 12,5 wird der Pflegegrad 1 zugebilligt.

Durch die Anhebung der Beiträge zur Pflegeversicherung stehen in Zukunft jährlich fünf Milliarden Euro mehr für Verbesserungen der Pflegeleistungen zur Verfügung. Dennoch sei das System „keine Vollkaskoversicherung“, mahnt die ASB-Fachberaterin. Um ambulante Pflege leisten zu können, müssten tragfähige Strukturen vorhanden sein. Damit ist nicht nur das Netzwerk aus Helfern und Beratern gemeint — es geht auch um entsprechende Einrichtungen, etwa Begegnungszentren. Gute Beispiele gebe es bereits, wie den Treffpunkt Storchenblick in Röttenbach oder den Treffpunkt Regenbogen in Großenseebach. „Da sind die Gemeinden gefragt“, sagt Schmitt.

Sie wünscht sich mehr gesellschaftliche Verantwortung, um die wachsenden Herausforderungen beim Thema Pflege stemmen zu können: „Alle müssen mitmachen“, steht für sie fest. Doch sie sieht auch den Staat in der Pflicht, der nicht „alles aufs Ehrenamt abschieben“ dürfe. Und auch die Möglichkeiten pflegender Angehöriger haben ihrer Ansicht nach Grenzen. „Nicht immer leben die Angehörigen in der Nähe der Pflegebedürftigen. Nicht immer können sie bei Bedarf ihren Beruf aufgeben. Und vor allem werden in unserer alternden Gesellschaft die Jüngeren immer weniger.“

Johanna Auerbeck leitet das Vitanas Senioren Centrum St. Anna in Höchstadt. Foto: Silvia Schulte



Heimleiterin Johanna Auerbeck sieht es positiv. Schon das Pflegestärkungsgesetz I, das vor allem die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen verbessern sollte, habe viel Gutes gebracht. „Dass seitdem alle unsere Heimbewohner ein Anrecht auf einen Alltagsbegleiter haben, ist eine wunderbare Sache“, freut sie sich. Diese eigens dafür ausgebildeten Fachkräfte beschäftigen sich intensiv mit den Pflegebedürftigen, denen das spürbar gut tut. Rein rechnerisch muss sich bislang ein Alltagsbegleiter um 20 Heimbewohner kümmern. Mit der Gesetzesreform ab Januar wird dieses Verhältnis deutlich verbessert.

Die Pflegestufe legte bisher auch fest, wie hoch die persönliche Zuzahlung für den Aufenthalt im Seniorenheim ausfiel. Das ändert sich mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz II. „Künftig spielt der Pflegeaufwand keine Rolle mehr. Senioren- und Pflegeheime müssen ab 2017 von allen Bewohnerinnen und Bewohnern die gleichen Eigenanteile verlangen“, erklärt die Heimleiterin.

Bewohner mit hohem Pflegebedarf kommen dabei günstiger weg als bisher. Anders sieht es dagegen für jene mit den künftigen Pflegegraden 2 und 3 aus, die sich für die vollstationäre Dauerpflege entscheiden. Deren eigene Zuzahlungen werden, insbesondere für nur körperlich eingeschränkte Pflegebedürftige dieser Pflegestufen, spürbar steigen. Allerdings erst, wenn ihr Heimaufenthalt nach dem 1. Januar 2017 beginnt. Denn der Gesetzgeber hat mit einem lebenslangen „Besitzstandsschutz des Bewohners“ Sorge dafür getragen, dass niemand, der bereits im Heim lebt, schlechter gestellt wird. Die Differenz übernimmt die Pflegekasse.

Dass sich in Zukunft wohl nur noch schwerst Pflegebedürftige für einen Aufenthalt im Seniorenheim entscheiden werden, ist für Johanna Auerbeck einer der Nachteile des neuen Pflegestärkungsgesetzes. „Die Mischung aus Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten hat unser Haus bisher lebendig gehalten“, sagt sie. Atmosphäre und Charakter von Seniorenheimen, so fürchtet sie, könnten sich künftig wandeln.

Sie sieht im Seniorenheim aber mehr als einen Pflegeplatz mit Rundumbetreuung. Denn obwohl sich die meisten Menschen für ihr eigenes Alter wünschen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben, fällt ihnen dort erfahrungsgemäß oft die Decke auf den Kopf. Gerade nach dem Verlust des Partners entscheiden sich viele Senioren für einen Umzug ins Heim, stellt Johanna Auerbeck immer wieder fest. „Das hat nicht nur mit Pflegebedürftigkeit, sondern auch mit sozialer Teilhabe zu tun“. Sie weiß, dass Einsamkeit im Alter ein nicht zu unterschätzendes Problem darstellt. Selbst wenn Familienangehörige im nahen Umfeld der Senioren wohnen, ist noch nicht garantiert, dass sie sich ihnen auch widmen können. Dazu kommt die steigende Lebensarbeitszeit. „Wie sollen sich berufstätige Angehörige da um ältere Familienmitglieder kümmern?“

