Der Höchststädter EC kämpfte am Sonntagabend gegen die Regensburger Eisbären. Die Alligators gewannen am Schluss sogar mit 3:2. Zur Benefizgala "Green Day" war das Stadion komplett in grünes Licht gehüllt. Die Beleuchtung sorgte für ein besonderes Ambiente. © Ralf Rödel