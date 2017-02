Bereitschaftsleiterin genießt das Vertrauen des BRK

Nach zwei Jahren kommissarischer Arbeit ist Bettina Pöschl nun zur „ordentlichen“ Chefin gewählt worden - vor 1 Stunde

ADELSDORF - Mit Blumen vom BRK-Förderverein, von der Rot-Kreuz-Bereitschaft und von Bürgermeister Karsten Fischkal überhäuft wurde die nun „ordentliche“ Chefin des Adelsdorfer Roten Kreuzes, Bettina Pöschl, bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen.

Beim BRK Adelsdorf standen Neuwahlen an: Bürgermeister Karsten Fischkal (links) und Uwe Pöschl (rechts) gratulierten Bettina Pöschl, die nun Bereitschaftsleiterin ist. Foto: Foto: Niko Spörlein



Pöschl wurde vor zwei Jahren zur kommissarischen Bereitschaftsleiterin des BRK Adelsdorf bestellt und quasi ins kalte Wasser geworfen. Seinerzeit bat die Finanzbuchhalterin um eine Einarbeitungszeit. Diese Frist war nun vorbei, turnusmäßige Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der Helfer aus den Abteilungen Betreuungsdienste, Jugend-Rot-Kreuz, Blutspendedienst und Seniorenarbeit. Um es Bettina Pöschl leichter zu machen, überreichte namens der ganzen Gemeinschaft gleich eingangs Sylvia Plack ein dickes Geschenk, verbunden mit dem höchsten fränkischen Lob: „Passt scho!“

Außer Pöschl kandidierte niemand für das Amt des Bereitschaftsleiters, weshalb es Wahlleiter Alfred Albrecht bei 21 Wahlberechtigten leicht hatte. Und offenbar hat Bettina Pöschl zur Zufriedenheit ihrer Kameraden kommissarisch gearbeitet, denn das Wahlergebnis war einstimmig. Pöschl nahm die Wahl an und dankte für das Vertrauen – betonte aber auch gleich, dass man sich angesichts der bevorstehenden Bauarbeiten am neuen BRK-Heim nicht zurücklehnen könne.

Wie Bürgermeister Karsten Fischkal, einer der ersten Gratulanten, wissen ließ, stellt die Gemeinde bekanntlich ein 40 x 19 Meter großes Grundstück rechter Hand Richtung Nainsdorf zur Verfügung. Die Gemeinde erledigt die Erschließungsarbeiten, kümmert sich um die Bodenplatte und installiert darauf vier Fahrzeughallen, in denen auch größere Fahrzeuge des Rettungsdienstes untergestellt werden können. Mit dem BRK-Kreisverband sei vertraglich geregelt, dass dieser mobile Unterrichtseinheiten für Schulungen der Sanitäter errichten werde. „Jetzt geht es erst richtig los“, meinte Fischkal, denn die Gemeinde habe ihre Hausaufgaben gemacht, nun sei das Rote Kreuz am Zug. Indessen, so der Bürgermeister, seien die letzten Ausschreibungen erledigt, so dass im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen werden könne; im Herbst wolle man bereits in die neuen Hallen einziehen.

Seitens der Fördergemeinschaft des Roten Kreuzes sicherte deren Vorsitzender Uwe Pöschl die volle Unterstützung zu. Die „Helfer der Helfer“ würden sich um die Einrichtung des Zweckbaus kümmern, kündigte er an und meinte mit einem Lächeln zur neuen BRK-Chefin, seiner Ehefrau: „Hinter jeder starken Frau steht natürlich auch ein starker Mann“.

Seitens des BRK-Kreisverbandes sicherte schon vor einiger Zeit Vorsitzender Stefan Müller zu, dass die nötigen Mittel im Haushaltsplan verankert seien. Vom Neubau verspricht man sich beim BRK im Ort auch einen Aufwind, denn neue Aufgaben stünden ins Haus, die die Sanis fordern werden.

Vorausschauend kündigte Bettina Pöschl, die zu vorgerückter Stunde auch Notarzt Thomas Merz willkommen hieß, für den 11. Februar, ab 10 Uhr eine Schlachtschüssel am alten BRK-Heim an.

Außerdem: Es sei zwar noch Zeit bis zum 1. April, aber dann würden die Retter beim Straßenlauf des TSV Neuhaus gebraucht; nicht zuletzt werde das BRK samt komplettem Equipment und mit der ganzen Mannschaft beim Familienfest der Aldi-Zentrale am 30. April vertreten sein.

