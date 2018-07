Berufsfachschulen: Auszeichnungen für die 16 Besten

Absolventen in Höchstadt verabschiedet — Erfolg der Berufsintegrationsklassen - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Feierlich sind die Absolventen der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege und der Berufsintegrationsklassen in der Aula ihres Schulzentrums verabschiedet worden.

Die Besten der Berufsfachschulen: Marina Brauns, Ingrid Maier, Pia Burwitz, Martin Winkel, Bettina Pfannerer, Nadine Schuppener, Tetyana Zhadkova und Gudrun Gumbrecht (von links). © Foto: Filiz Mailhammer



Die 16 besten Schüler, die überwiegend in die Kinderpflege gehen werden, wurden mit einem Buchpreis ausgezeichnet. Sie haben eine Durchschnittsnote von mindestens 2,0 erreicht. Die Jahrgangsbesten mit einem Durchschnitt von mindesten 1,5 wurden mit dem Staatspreis noch einmal extra geehrt. Kinderpflegerin Ingrid Maier wurde mit einem Spitzendurchschnitt von 1,0 zudem von der Regierung von Mittelfranken belohnt. Unter den sieben Jahrgangsbesten waren auch Marina Brauns, Pia Burwitz, Martin Winkel, Bettina Pfannerer, Nadine Schuppener und Tetyana Zhadkova. Ihre Geschenke wurden von Landrat Alexander Tritthart, Schulleiterin Gudrun Gumbrecht und Oberstudienrat Martin Wirsching übergeben.

Mit Fleiß und Ausdauer

Besonders stolz waren Schule und Politik auf die Erfolge der Berufsintegrationsklassen. Abdella Jeylan, Nasrudin Adam Abruahim und Ahmad Al Bugha überzeugten mit Fleiß und viel Ausdauer und bewiesen, dass man auch in kurzer Zeit Deutsch lernen und einen Mittelschulabschluss machen kann. Mit Noten zwischen 1,0 und 1,8 gehörten auch sie zu den Top 16. Sie werden nun an verschiedenen Berufsfachschulen eine Ausbildung machen. Wie es danach hinsichtlich einer Arbeitserlaubnis weitergeht, sei nicht vorhersehbar. "Das Schlimmste wäre, wenn sie wieder auf der Straße stünden. Das sind verlorene Ressourcen", sagte Schulleiterin Gudrun Gumbrecht. Abruahim und Bugha wurden trotz der erreichten Durchschnittsnoten von 1,0 bzw. 1,4 keine Staatspreise verliehen. "Diesen Preis gibt es für Berufsintegrationsklassen leider nicht. Die sind da leider ein bisschen außen vor", so Gumbrecht. Tritthart lobte die friedliche und positive Atmosphäre der Schule. "Hier ist keiner allein, und Integration hat erfolgreich stattgefunden. Hut ab vor den Leistungen!"

Wirsching betonte, wie wichtig und schön es sei, helfende, pflegende und erziehende Berufe zu ergreifen. Tritthart hob die enorme Bedeutung der Berufe hervor und bedauerte, dass ihnen in der Vergangenheit nicht immer der richtige Stellenwert eingeräumt wurde.

mai