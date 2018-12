Besuch bei stillen Helden in Herzogenaurach und Höchstadt

Bürgermeister Hacker besuchte an Heiligabend die neue Rettungswache, Landrat Tritthart das Krankenhaus - vor 2 Stunden

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Nicht alle Menschen können unbeschwert Weihnachten feiern. Manche müssen für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten und andere liegen krank in der Klinik. Traditionell bekommen aber auch sie Besuch – von ranghohen Lokalpolitikern.

Traditioneller Besuch am Heiligabend im Höchstadter Krankenhaus (von links): Stationsleitung Luise Schürmer, ein Patient, Landrat Alexander Tritthart, Diakon Georg Paszek, Pfarrer Hans Schäfer, Chefarzt Martin Grauer und kaufmännischer Leiter Albert Prickarz. © Foto: kkh



In Herzogenaurach gab es dabei heuer eine Premiere: Bürgermeister German Hacker war erstmals zu diesem Anlass in der gemeinsamen Rettungswache von Bayerischem Roten Kreuz (BRK) und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in der Werner-von-Heisenberg-Straße.

"Ich will denjenigen herzlich danken, die über Weihnachten und Silvester die Stellung halten und dafür sorgen, dass die Familien unbeschwert feiern können. Dafür kann man gar nicht genug danken", so Hacker. Der Bürgermeister betonte, wie wichtig es sei, dass es Kräfte gibt, die auch an solchen Tagen wie Rettungsdienste und Feuerwehren bereitstehen und ihren Dienst ausüben. Hacker bezog in seinen Dank ausdrücklich aber auch alle die Menschen ein, die über die Feiertage an anderen Stellen ebenfalls ihren Dienst für das Gemeinwohl leisten. Die Herzogenauracher könnten stolz auf ihren Rettungsdienst und ihre Feuerwehr sein, die beide gut ausgebildet und leistungsstark seien.

Die neue Rettungswache ist übrigens fast fertig. Am Samstag wurde um 6 Uhr letztmalig in der Schillerstraße der Tagdienst und um 18 Uhr der Nachtdienst in der Werner-Heisenberg-Straße übergeben. "Noch ist hier nicht alles an seinem Platz, aber wir sind selbstverständlich einsatzbereit", stellte Wachleiter Peter Tänzer fest. Die Mitarbeiter verfügen jetzt über genügend Räumlichkeiten sowie ausreichend Parkplätze und sind schneller auf dem Hans-Ort-Ring, Außerdem ist Platz für einen weiteren Rettungswagen, der bisher immer aus Erlangen angefordert werden musste. Bis zur offiziellen Einweihung am 8. März wird jedenfalls alles fertig sein.

"Das hier ist eigentlich eine Musterwache", sagte die BRK-Kreisgeschäftsführerin Beate Ulonska. Sie und Robert Ziegenfelder vom ASB als Leiter der Rettungswache bedankten sich beim Bürgermeister und der Stadt für die unkomplizierte Zusammenarbeit beim Bau. So hätten Planungs- und Bauamt sowie die weiteren Ämter der Stadt so manchen Stein aus dem Weg geräumt.

Gewohnter Termin am neuen Ort: Bürgermeister Germen Hacker dankte den Mitarbeitern von BRK und ASB in der neuen gemeinsamen Rettungswache in der Werner-von-Heisenberg-Straße. © Foto: nn



Besuch bekamen auch die Patienten und Pflegekräfte im Kreiskrankenhaus Höchstadt. Die Klinikleitung hat wieder zusammen mit Landrat Alexander Tritthart den Weihnachtsrundgang vorgenommen und Patientinnen und Patienten Tee vorbeigebracht, die derzeit im Krankenhaus liegen. Etwas über 40 Patienten und Patientinnen aus allen Teilen des Landkreises wurden dabei besucht und freuten sich über Trost und ein paar aufmunternde Worte des Landrats und der Seelsorger.

