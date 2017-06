Betrieb für neue Energien verspricht Arbeitsplätze

LONNERSTADT - Zwei Firmen haben sich seit 2016 in Lonnerstadt neu niedergelassen und damit weitere Arbeitsplätze in die rund 2000 Einwohner zählende Gemeinde gebracht: novamed hat zehn Mitarbeiter vor Ort und 26 im Außendienst, CET Technology hat sieben Beschäftigte – und ist auf der Suche nach weiterem Personal.

In Lonnerstadt an der Höchstadter Straße hat CET-Geschäftsführer Lothar Seifert ein geeignetes Gebäude für seine Firma gefunden. Die verkehrsgünstige Lage war ein ausschlaggebender Grund, um sich hier niederzulassen. Jetzt sucht er noch neue Mitarbeiter für seinen Betrieb. Foto: Fotos: Horst Linke



Die Firma novamed vertreibt Sauerstoffgeräte für die Sauerstofflangzeit-Therapie zuhause und Beatmungstechnik, erläutert Peter Selz, Medizintechniker und fachlicher Leiter im Betrieb. Er war zuvor bei einem Mitbewerber in Gremsdorf beschäftigt und hat dann zusammen mit Frank Reppert die Idee umgesetzt, sich selbstständig zu machen.

Noch vor der Firmengründung im Mai 2016 war man daher auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude, das möglichst im Raum Höchstadt liegen sollte. Weil es Anfang 2016 aber kein einziges freies Gebäude in der Stadt gegeben hat, schaute man im Nachbarort und wurde dort schnell fündig.

In Lonnerstadt am Marktplatz war gerade eine Software-Firma aus einem Haus ausgezogen, das von der Größe den Vorstellungen von Selz und Reppert entsprach. Außerdem war auch die Infrastruktur – also Internet, Verkabelung, etc. — bereits vorhanden, "sodass wir nicht mehr viel umbauen mussten". Das gute Preis-Leistungsverhältnis und dass das Gebäude mit einer Wohnfläche von rund 600 Quadratmetern sofort zur Verfügung stand, waren ausschlaggebend dafür, den Firmensitz nach Lonnerstadt zu verlegen.

Das Beatmungsgerät (Mi.) kann eine Lunge ersetzen, informieren Peter Selz (l.) und Dirk Verleger. Über die Nasenbrille (im Vordergrund) wird der Patient mit Sauerstoff versorgt. Am Tisch steht ein mobiles Sauerstoffgerät, das wie ein Rollkoffer gezogen werden kann.



Nach mehrmonatiger Vorbereitungszeit ging novamed dann am 1. Oktober 2016 auf den Markt. Zehn Fachleute, hauptsächlich Medizintechniker und Krankenschwestern und -pfleger, arbeiten jetzt in Lonnerstadt, erzählen Selz und der technische Leiter Dirk Verleger. Weitere 26 Mitarbeiter sind im Außendienst, in der ganzen Bundesrepublik verstreut, beschäftigt.

Therapie vor Ort

Hauptaufgabe sei es, den in der Regel nach schwerer Krankheit austherapierten Patienten die Sauerstoffgeräte nach Hause zu bringen, mit ihnen zusammen die Therapie vor Ort zu beginnen, die Apparate individuell einzustellen und Fragen zu den Geräten zu beantworten. "Wir liefern nur dann, wenn der Arzt die Therapie verordnet hat und die Krankenkasse zahlt", so Selz. Um den Vertrag mit den Krankenkassen abschließen zu können, seien Fachpersonal, entsprechende Zertifizierungen und Qualifizierungen nötig.

Ein weiteres Aufgabenfeld sei, das Dienstleistungsangebot der Firma in Kliniken vorzustellen, um so immer wieder neue Kunden zu akquirieren. "Inzwischen läuft der Betrieb ganz gut, aber es dauert schon noch, bis wir über dem Berg sind", resümiert Selz.

Die Firma CET Technology ist im Januar 2016 nach Lonnerstadt umgezogen. "Wir waren vorher im Gewerbegebiet in Höchstadt und das lag viel zu abseits", erläutert Geschäftsführer Lothar Seifert. Seine Firma baut Photovoltaikanlagen mit Energiespeichern, Kleinwindanlagen, autarke Energiesysteme, Fischteichbelüftungssysteme, macht Beleuchtungstechnik und prüft ortsfeste elektrische Anlagen und Geräte. In Lonnerstadt an der Höchstadter Straße hat Seifert dann ein Gebäude gefunden, das für seine Firma besser geeignet ist. "Es liegt sehr verkehrsgünstig und man wird sofort gesehen", so beschreibt Seifert die Vorteile. Das Gebäude wurde komplett renoviert.

Zurzeit beschäftigt CET Technology sieben Mitarbeiter. "Wir suchen aber noch Leute wie Montagehelfer und Elektriker", sagt der Firmenchef. Seifert möchte die Eigenfertigung von Energieanlagen wieder aufbauen und in etwa zwei Jahren in Lonnerstadt neu bauen. "So ist der Plan." Doch weil gute Mitarbeiter nicht so leicht zu finden seien, "ist das Wachstum ausgebremst. Das ist wirklich schade", findet Seifert.

