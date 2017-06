In der Nacht auf Montag rückte die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das THW mit einem Großaufgebot am Schaefflerwerk in Höchstadt an. Ein etwa 800 Grad heißes Ölgemisch war aus einem Behälter geschwappt und entzündete sich sofort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. © NEWS5 / Merzbach