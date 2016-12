Betrunkener schlägt Polizisten und wird gefesselt

2,44 Promille im Blut - Auch im Krankenwagen gepöbelt - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ein betrunkener Mann hat am Mittwochabend einen Polizisten geschlagen und die Einsatzkräfte beleidigt. Die Beamten fanden ihn um 20.30 Uhr im Engelgarten in Höchstadt vor. Seine rechte Gesichtshälfte war nach einer mutmaßlichen Schlägerei verletzt.

Eine Polizeistreife wurde am Mittwochabend um 20.30 Uhr in den Engelgarten in Höchstadt gerufen, da es dort eine Schlägerei gegeben haben soll. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen Mann vor, dessen rechte Gesichtshälfte verletzt war. Der Betrunkene war aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte massiv. Ein Krankenwagen kam hinzu, um seine Verletzung zu versorgen. Bevor der Mann in das Fahrzeug eingeladen werden konnte, schlug er einem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht.

Auch während des Transports hörte der Mann nicht auf, die Beamten, die behandelnde Ärztin, die Krankenschwestern und Sanitäter zu beleidigen. Laut Polizeimeldung musste er letztlich gefesselt werden, um behandelt werden zu können. Grund für seinen Aussetzer könnte der Promillewert von 2,44 gewesen sein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mina

Mail an die Redaktion