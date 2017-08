Bewährter Publikumsmagnet mit pfiffigen Extras

Das 33. Höchstadter Altstadtfest hat Neuheiten und Überraschungen auf Lager - vor 48 Minuten

HÖCHSTADT - Wenn am Freitag um 18.30 Uhr die Böller der Schützengilde ertönen, beginnt das Höchstadter Altstadtfest. Vom 25. bis 27. August zieht es mit einem tollen Programm Tausende von Besuchern in den Aischgrund.

Ein Musikprogramm der Spitzenklasse – das ist nur eine von vielen Attraktionen beim Höchstadter Altstadtfest. © Roland Huber



Es ist die Mischung aus Bewährtem und Neuem, die das Altstadtfest jung erhält. Daran hat sich auch in seiner 33. Auflage nichts geändert. Um die Organisation kümmert sich seit mehreren Jahren die Stadt, Verpflegung und Unterhaltung kommt von den Vereinen. "Es ist bemerkenswert, dass das seit so vielen Jahren funktioniert", lobt Bürgermeister Gerald Brehm das ehrenamtliche Engagement der Helfer, das vom Standaufbau über den Dienst an den drei Altstadtfesttagen bis zum Abbau reicht. Für die Vereine soll sich dieser Einsatz lohnen, deshalb greift die Stadt für die Bereitstellung der Infrastruktur in die eigene Tasche — immerhin rund 30 000 Euro müssen für das Großereignis aufgebracht werden.

Bernd Riehlein, Leiter der Kulturfabrik, ist immer wieder von der guten Zusammenarbeit der Vereine beeindruckt. "Das Altstadtfest stärkt das Gemeinschaftsgefühl", findet er. Genau dieser Funke springt zu den Besuchern über. Aus dem ganzen Umland strömen sie herbei, um in Höchstadts guter Stube zu feiern und zu genießen. Auch bei den Bands stößt das Fest stets auf große Resonanz. "Wir bekommen Anfragen aus der gesamten Region", sagt Susanne Gabler, die sich heuer erstmals um die Organisation des Mega-Events kümmert.

Mit pfiffigen Neuheiten wartet das Programm unter ihrer Regie auf — die erste gibt es gleich am Eröffnungsabend. Nach dem Anböllern durch die Schützengilde an der Alten Aischbrücke und dem Festzug zum Festzelt im Schlosshof, wo Bürgermeister Gerald Brehm mit vermutlich wenigen Schlägen das Bierfass anstechen wird, können sich die Besucher auf brasilianisches Flair freuen. Das bewährte Partyprogramm der Band "Reline" wird nämlich zwischen 20.30 und 21 Uhr durch die Samba-Show von "Alegria Tropical" aufgelockert – ein Hauch von Karneval in Rio weht dann durchs Festzelt. Weitere musikalische Attraktionen im Schlosshof sind Tim Brown (Samstag, 19.30 Uhr), Number Nine – First Generation (Samstag, 21 Uhr), der Frühschoppen mit der Hornochsen-Band (Sonntag, 10.30 Uhr), die Loose Moose Band mit den Linedancern (Sonntag, 14 Uhr) und zum Ausklang eine Schlagerparty (Sonntag, 18 Uhr).

Am Schlossberg spielen "Forget my Name" (Freitag, 20 Uhr), "Mr. Fingers & The Shifters" (Samstag, 20 Uhr) und "Jam" (Sonntag, 17 Uhr). Auf der Bühne am Marktplatz sorgen "Motion Sound" (Freitag, 20 Uhr), die "Musiggfabrigg" (Samstag, 20 Uhr) und die Blaskapelle Gremsdorf (Sonntag, 15.30 Uhr) für Stimmung. Unterwegs kann man die Aurach-Spatz’n antreffen, die am Samstag und Sonntag zünftigen Rhythmus in den Straßen bringen.

Sicherheit großgeschrieben

Im Engelgarten, der für die Jugend am Freitag und Samstag mit "Hotter Beats" beschallt wird — DJs legen hier in der "Open Air Disco" Techno und House auf — sorgt heuer erstmals ein Team aus AC Höchstadt, HEC und Junger Liste für den Getränkeausschank. Natürlich hat man dabei ein wachsames Auge auf den Jugendschutz. Ohnehin wird Sicherheit großgeschrieben, und Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind beim Altstadtfest sowieso stets vor Ort. Heuer wurde erstmals nach einer Analyse ein Sicherheitskonzept erstellt. Einlasskontrollen wird es aber nicht geben.

"Das Altstadtfest soll ein unbeschwertes, fröhliches Familienfest sein", sagt Bürgermeister Brehm. Für junge Besucher wird deshalb ein großes Extraprogramm geboten. Das beginnt schon mit dem Kindertrödelmarkt, der wirklich nur dem Nachwuchs vorbehalten ist. Samstag von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr können Kinder und Jugendliche in der Oberen Brauhausgasse ihre Schätze verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Richtig spannend wird es am Sonntag im Engelgarten. Von 13 bis 17 Uhr gibt es dort Wasserspiele, einen Sinnesparcours, "Bubble Soccer", Langbogenschießen, Bastelangebote und vieles mehr. Zauberer Cartini tritt auf und beim Taekwon-Do oder Line Dance darf man gleich mitmachen.

Gleichermaßen beliebt bei Jung und Alt sind die Handwerksvorführungen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Handwerkerhof. Hier kann man dem Hufschmied über die Schulter schauen, einen Drechsler bei der Arbeit sehen oder erleben, wie Körbe geflochten werden. Alte Handwerkskunst soll erlebbar sein — das war den Organisatoren wichtig.

Das Heimatmuseum lädt zu einer Erlebnisreise durch Höchstadts über 1000-jährige Geschichte ein — auch in Form von Kurzfilmen (Samstag, 15 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr). Im Spix-Museum werden neben den Exponaten ebenfalls Filme gezeigt (Sonntag, 14 bis 18 Uhr). Im Stadtturm stellt Elke Meergrün Aquarelle mit Höchstadt-Motiven aus (Samstag und Sonntag, 11 bis 19 Uhr). "Köpfe auf Seide" zeigt Seidenmalerin Bärbel Kachler im Friseursalon "Studio Chic" (Samstag und Sonntag ab 13 Uhr). Höchstadts Partnerstädte Krasnogorsk und Castlebar stellen sich im Kommunbrauhaus vor (Samstag 15 bis 19 Uhr, Sonntag, 14 bis 18 Uhr).

Mit Böllern wird das Altstadtfest eröffnet, mit Schlagern soll es ausklingen: Bei einer Party im Schlosshof am Sonntag von 18 bis 22 Uhr darf noch einmal so richtig abgetanzt werden. Extra-Gaudi verspricht dabei ein Karaoke-Wettbewerb, zu dem sich alle interessierten Gesangstalente vor Ort bei DJ Jürgen melden können.

Der Gewinner, von Sängerin Lisa-Marie Holzmann ermittelt, darf dann im Studio des "Duo Franken Express", die am Abschlussabend ebenfalls mit von der Partie sind, einen eigenen Song aufnehmen.

Silvia Schulte