Biber-Damm beseitigt: Der Nager guckt in die Röhre

Wenn die Teichwirte ihre Weiher ablassen, besteht Überschwemmungsgefahr — Tier wurde aber nicht eingefangen - vor 40 Minuten

HAUNDORF/HERZOGENAURACH - Kaum hatte der Biber im Bimbach in Haundorf einen Damm gebaut, so wurde dieser schon wieder beseitigt. Es ist aber nicht so, dass der Biber dadurch vertrieben oder gar eingefangen wurde, wie jemand auf Facebook befürchtete, sagte auf Anfrage Monika Preinl vom städtischen Umweltamt.

Ein Biber-Damm bringt viel für die Natur, hat aber auch Nachteile. Wenn die Weiher abgelassen sind, kann der Nager seinen Wall wieder errichten. © Foto: Iannicelli



Die Aktion hat ihren Worten zufolge ganz andere Gründe. Weil die Teichwirte in der nächsten Zeit ihre Weiher ablassen müssen, bestehe die Gefahr, dass der gesamte Talraum nebst Rad- und Fußweg sowie private Grundstücke überschwemmt werden.

„Bedingt durch den Biber-Damm wäre viel Schlamm gekommen und das Wasser hätte sich zurückgestaut“, sagt Monika Preinl.

Natürlich sei der Nager wichtig und gut für die Natur, aber wenn das Wasser übertritt, dann sei eine Toleranzgrenze überschritten, meint die Ressortleiterin im Rathaus. Bevor man sich dazu entschloss, den Damm zu entfernen, sei auch eine Drainage angedacht worden. Aber die hätte wohl auch nicht viel gebracht, glaubt Monika Preinl.

So ging es nicht dem Biber, aber seinem Damm an den Kragen. Das putzige Tier ist nämlich streng geschützt und da hat auch die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt ein Auge darauf, dass die Lebensstätte des Bibers nicht zerstört wird. Bei der Lebensstätte handelt es sich, so Preinl, um die sogenannte Biber-Burg, die unter einem speziellen Schutz steht.

Dort, wo sich der Damm befand, ist sie jedenfalls nicht gesichtet worden. Preinl und die Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde glauben, dass sich die „Burg“ weiter Bach aufwärts befindet. Den Damm baue der Biber wohl deshalb, um an dieser Stelle den Wasserstand zu erhöhen, was ihm bei der Nahrungssuche von Vorteil sei.

Bereits beim Ortstermin im August (die NN berichteten) hat Preinl bereits angedeutet, dass man im Falle einer Überschwemmung tätig werden müsse. Natürlich befand man sich in einem Zwiespalt. Denn zum einen profitieren überall dort, wo Biber aktiv sind, Flora und Fauna davon, gebe es eine fünffach höhere Dichte an Insekten als bei der offenen Wasserflächte. Zum anderen hat man das Problem mit der Überschwemmung.

Aber, so Preinl: „Wenn die Weiher abgefischt sind, kann der Biber wieder ruhig seinen Damm bauen.“

LEO HILDEL