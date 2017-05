Bierkeller-Tour und Schweinskopfessen

An Himmelfahrt zog es (nicht nur) Väter zum Wandern und Feiern ins Freie - vor 30 Minuten

HERZOGENAURACH / ZECKERN / ADELSDORF - Herrentag, Vatertag, Männertag – egal, wie man zu Christi Himmelfahrt sagt, der Feiertag bewegt alljährlich viele vermeintliche Väter zum Wandern, Radfahren und Trinken. Die echten Väter waren dabei schon immer und sind auch heute noch in der Minderheit. Gelegenheit zum Feiern gab es dagegen reichlich.

In Adelsdorf brachen die jungen Leute von den „Franken Fighters“ zur Kellertour auf - mit guter Laune und genügend Flüssignahrung im Marschgepäck. © Niko Spörlein



Der Vatertag beginnt landauf, landab in vielen Dörfern nach dem Gottesdienst am Vormittag, meist so gegen 11 Uhr. In Zeckern beispielsweise, wo auch Kirchweih gefeiert wurde, trafen sich die „Väter“ schon um 10 Uhr zur „Herrenparty“ – wenngleich noch ziemlich gekennzeichnet vom Rockabend mit Justice. Und weil man Größe nicht nur am Vatertag beweisen will, waren hier auch Damen willkommen und wurden von den Zeckerner Burschen zum Cocktail eingeladen.

Die Soli in Herzogenaurach servierte beim Schweinskopfessen die ganze Spezialitätenpalette einer fränkischen Schlachtschüssel. Dazu gehörten auch Bratwürste vom Grill mit Kraut. © Roland Meister



Auch in Adelsdorf machten sich die jungen Leute von den „Franken Fighters“ vom Kickboxteam Tobias Kainer auf eine lange Kellertour. Sie starteten, gut versorgt mit 30 Liter Festbier im Thermofass, am Adelsdorfer Marktplatz und zogen vom Laufer bis zum Weppersdorfer Bierkeller.

Traditionell an Christi Himmelfahrt lädt die Soli in Herzogenaurach seit Jahrzehnten auf ihr Vereinsgelände zum Schweinskopfessen ein. Es gibt, wie es sich für eine fränkische Schlachtschüssel gehört, auch Speck, Blut- und Leberwürste sowie Bratwurst vom Grill mit Kraut.

Dazu gehört natürlich auch eine Halbe Bier. Bei angenehmen Temperaturen waren die Verantwortlichen mit dem Besuch zufrieden, und zur Mittagszeit war fast das gesamte Essen an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht.

