Bodybuilding-Größe starb unerwartet

Trauer um ehemaligen Deutschen Meister Helmut Schardt - vor 6 Stunden

HERZOGENAURACH - Nicht nur wegen seiner 1,91 Meter Körperlänge war Helmut Schardt einer der Großen im Bodybuilding-Sport. Der ehemalige Deutsche Meister und erfolgreiche Trainer ist am Freitagabend völlig überraschend einem Herzinfarkt erlegen. Schardt wurde nur 60 Jahre alt.

Trauer um Helmut Schardt: Der ehemalige Deutsche Meister im Bodybuilding verstarb völlig unerwartet im Alter von 60 Jahren. © Archivfoto: Matthias Kronau



Seit 1983 betrieb die Familie des gebürtigen Erlangers in Herzogenaurach ein Fitnessstudio. 1988 zog dieses in einen eigenen Neubau im Gewerbegebiet an der Zeppelinstraße. Dort hat der Muskel- und Kraftsport-Experte bis zuletzt als Trainer gearbeitet.

Schardt kam schon als 17-Jähriger zum Bodybuilding und gewann 1981 den Titel eines Central Deutschen Meisters. Mit dieser Starthilfe machte sich der damalige Mitarbeiter der Stadt Erlangen selbstständig.

In den Jahren gingen vor allem aus der Herzogenauracher Trainingsstätte eine Reihe erfolgreicher Bodybuilder und Bodybuilderinnen hervor. Schardt hat zwei Kinder und zwei Enkel.

rg