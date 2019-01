Böller und Raketen: "Nicht mehr oder weniger als sonst"

Die Bauhöfe Höchstadt und Herzogenaurach ziehen ein Fazit - vor 52 Minuten

HÖCHSTADT / HERZOGENAURACH - In Herzogenaurach schon seit dem Neujahrstag, in Höchstadt seit Mittwoch reinigen die Baubetriebshöfe die Straßen und Plätze vom Raketen- und Böllermüll. Fazit in beiden Städten: Geböllert wurde viel, aber wohl nicht mehr als sonst auch.

Ausgeböllert: Der Silvesterabfall am Höchstadter Marktplatz ist mittlerweile verschwunden. © Jürgen Petzoldt



Der Müll wird natürlich nicht exakt vermessen und gewogen, aber Walter Greiner, der stellvertretende Bauhofleiter in Herzogenaurach, konnte doch sagen: "Es hat sich in Grenzen gehalten, es war wohl in etwa so wie in den Vorjahren auch."

Die Herzogenauracher hatten bereits am Neujahrsmorgen mit den Reinigungsarbeiten begonnen. Zentrale Punkte, wo gerne geböllert wird, wurden angefahren, wie etwa Parkplatz An der Schütt, Marktplatz, Vereinshaus-Parkplatz. Gereinigt wurde auch oben auf dem Lärmschutzwall der Herzo Base. "Im Großen und Ganzen haben wir aber alle größeren Straßen angefahren, soweit das möglich war", erklärte Greiner.

In Höchstadt ist von städtischer Seite am Mittwoch mit den Aufräumarbeiten begonnen worden. Für den stellvertretenden Bauhofleiter Fabian Liberka ergab sich ein Bild wie auch in Herzogenaurach: Der Müll war nicht mehr oder weniger als sonst auch, so seine Einschätzung.

Bürgermeister Gerald Brehm betonte zwar, dass es zunächst die Aufgabe der Bürger selbst sei, ihren verursachten Müll selbst zu beseitigen, dennoch sei natürlich auch die Stadt aktiv. Vorteil: Der Winter gibt sich derzeit moderat, sodass der Bauhof noch nicht übermäßig vom Winterdienst strapaziert ist.

