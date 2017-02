Bösenbechhofen: Katze steckt in Abwasserrohr

Höchstadter Feuerwehr rettet verängstigtes Tier - vor 1 Stunde

Katze in Not: Montagmorgen wurde die Feuerwehr Höchstadt zu einem Anwesen in Bösenbechhofen gerufen, weil dort eine Katze über ein Fallrohr in eine Abwasserleitung geraten ist.

Diese Katze steckte in einem Fallrohr fest. © Feuerwehr Höchstadt



Ein Feuerwehrmann bei der Rettung am Rohr. © Fotos: Feuerwehr



Die Anwohner wussten sich nicht mehr zu helfen, deshalb riefen sie bei der Feuerwehr an und baten um Rat. Schnell fanden sich für den tierischen Einsatz genug Kameraden.

Da die missliche Lage der Katze bereits bekannt war, packten sie gleich eine endoskopische Kamera der Wasserentsorgung ein, die eigentlich für Kanaluntersuchungen gedacht ist.

Mit Hilfe der Kamera konnte die Position des Tieres in der 25 Meter langen Querleitung festgestellt und das Kätzchen schließlich gerettet werden. Kaum befand sich die Katze wieder in den Armen der Besitzer, ging es zum nächsten Alarm nach Nackendorf.

