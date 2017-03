Botschaft der Freundschaft hatte einen Lauf

"Wir lieben die Türkei": Das Ehepaar Gerner aus Höchstadt warb bei Halbmarathon mit T-Shirt-Aufdruck - vor 3 Minuten

ANTALYA / HÖCHSTADT - Zu einem eindrucksvollen Erlebnis ist für Sabine und Elmar Gerner aus Höchstadt die Teilnahme am "Runatolia" im türkischen Anatolia geworden. Es ging um Sport, aber nicht nur.

Fröhliches Teambild (von links): Elmar Gerner, Ute Bertram, Sabine Gerner und Ece Remziye. © Foto: privat



Fröhliches Teambild (von links): Elmar Gerner, Ute Bertram, Sabine Gerner und Ece Remziye. Foto: Foto: privat



Bei idealen frühlingshaften Bedingungen mit 23 Grad starteten an der türkischen Riviera bei den einzelnen Wettbewerben über 11 000 Teilnehmer. Auch ein kleines deutsch-türkisches Team beim Runatolia über die Halbmarathondistanz in der Nürnberger Partnerstadt Antalya war mit dabei (wir berichteten). Die Zeiten waren für das Team bei diesem Wettkampf jedoch nachrangig. Ging es doch um eine laufende Botschaft, die in Deutsch und Türkisch zu lesen war und gleichzeitig den gemeldeten Namen der Mannschaft darstellte: "Wir lieben die Türkei."

So war es nicht verwunderlich, dass die Botschaft bei den Zuschauern entlang des bekannten Lara-Strandes positiv wahrgenommen wurde und das Team häufig zum Fotostopp anhielt. Nicht nur bei den türkischen Läufern, sondern auch bei den deutschen Teilnehmern war die Resonanz überaus wohlwollend. Das Ziel die Menschen zu berühren, ungeachtet der politischen Situation, wurde erreicht.

Dies war auch ganz im Sinn der beiden Initiatoren Sabine und Elmar Gerner, die durch den Gesundheitssport vielfältige persönliche Kontakte in die Türkei pflegen. Der Aufruf um Unterstützung der Aktion hatte Erfolg, denn mit dem T-Shirtdruck Bauer in Höchststadt und vor Ort in der Türkei, mit Murat Bey, Inhaber des Hotels Oleander in Side, wurde die Initiative gesponsert.

Für Sabine Gerner (17. Platz W 50 Gesamt 293.) war es ihr erster Halbmarathon, und sie begleitete ihre Berliner Laufpartnerin Ute Bertram (8. Platz W 55, Gesamt 294.), für die aufgrund eines körperlichen Handicaps die Teilnahme ein besonderer persönlicher Höhepunkt darstellte. Beide überquerten erfolgreich mit 2:49 Min die Ziellinie im Atatürk-Kulturpark. Auch für die türkische Läuferin im Team, Ece Remziye (273. Platz W 20) war es ihr erster Halbmarathon und daher ein einmaliges Erlebnis, als sie mit 2:38 Stunden finishte. Elmar Gerner (31. Platz M 55 Gesamt 410.) benötigte 1:48,46 Stunde für die 21,1km und war ebenfalls mit seinem Ergebnis zufrieden. "Durch die vielen Läufer, die Stopps und die enge Streckenführung war häufiges Umkurven notwendig und wenig rhythmisches Laufen möglich. Meine GPS-Uhr zeigte im Ziel dann fast 22 km."

Das Gefühl, mit der menschenverbindenden Aktion durch Sport einiges bewirkt zu haben, bestätigte sich bei der Ankunft im Hotel, wo das Team von den deutschen und türkischen Urlaubern sowie dem Personal herzlich empfangen wurde. nn