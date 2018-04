Boxbrunn: Biker-Ausflug endet im Krankenhaus

BOXBRUNN - Der Ausflug einer motorisierten Bikergruppe hat am Sonntag für einen Biker mit einem ambulanten Aufenthalt im Krankenhaus geendet.

Symbolfoto Notruf Foto: nn



Die Gruppe, bestehend aus zwei Motorradfahrern und einer Trikefahrerin, fuhr in Weisendorf die Boxbrunner Straße. Als das Trike in Boxbrunn nach rechts auf die Straße "Am Teich" in Richtung Biengarten abbog, reagierte ein dahinter fahrender 52-jährige Yamaha-Fahrer aus Stein zu spät. Um nicht aufzufahren, wich er ruckartig nach links aus und stürzte dabei mit seiner Maschine auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich eine Verletzung an der linken Schulter zu.

Vom Rettungsdienst wurde er an der Unfallstelle versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Höchstadt gefahren. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Der Rückspiegel war abgebrochen und der Tank beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Herzogenaurach unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Weisendorf.

