Brandneu: ein Kalender der Damenmannschaft des FCH

HERZOGENAURACH - Von wegen, Frauen können nur Fußball spielen: Die Damen des FC Herzogenaurach beweisen nun auch ihr Können als Models. Und das für einen guten Zweck.

Ein Foto aus dem Kalender. © Christoph Maderer



Ein fokussierter Blick in der Kabine, der Flug von Torfrau Conny Zschetzsche in die Ecke, Dribbelkunst am Fehnturm: Ein neuer Kalender mit ungewöhnlichen Motiven ist auf dem Markt. Die Damenmannschaft des 1. FC Herzogenaurach ließ sich an Innenstadt-Locations professionell von Fotograf Christoph Maderer ablichten, an Orten, die man kennt, doch neu inszeniert wurden.

Bei der Vorstellung des Produkts waren anwesend (von links): Bürgermeister German Hacker , Robert-Jan Bartunek von Sponsor Puma, Klaus Bauer vom 1. FCH, die FC-Spielerinnen und Models Fabienne Schaal, Elena Dehmer, Annika Spingler sowie Spielerin und Co-Trainerin Michaela Meier. © Eduard Weigert



Das Ergebnis ist ein „Heimspiel“-Kalender mit zwölf Monatsblättern und einer guten Absicht. Vom Verkaufserlös – ein Kalender kostet 10 Euro – gehen 5 Euro in die afrikanische Partnerstadt Kaya in Burkina Faso. Bei der Vorstellung des Produkts waren anwesend (rechtes Bild, von links): Bürgermeister German Hacker , Robert-Jan Bartunek von Sponsor Puma, Klaus Bauer vom 1. FCH, die FC-Spielerinnen und Models Fabienne Schaal, Elena Dehmer, Annika Spingler sowie Spielerin und Co-Trainerin Michaela Meier.

Den Kalender gibt es bei „Bücher, Medien und Mehr“, Ellwanger, Sponsor Haarstube und Edeka zu erwerben. Am Supermarkt wird er am 2. Adventssamstag zwischen 8 und 11 Uhr von den Spielerinnen verkauft. Sollten von den 250 gedruckten Exemplaren noch welche übrig sein, dann gibt es auch am 3. Adventssamstag einen Verkauf des gelungenen Werks.